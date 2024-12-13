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Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый анонсировал изменения в подготовке военных

10:36, 13 декабря 2024
Михаил Драпатий подчеркнул, что Сухопутные войска должны быть готовы к новым вызовам безопасности, что невозможно без прозрачной модели рекрутинга.
Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый анонсировал изменения в подготовке военных
Фото: zn.ua
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый заявил, что Сухопутные войска нуждаются в изменениях и современном подходе к развитию способностей воинов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, прежде всего, нужно изменить отношение к людям. Качественная подготовка личного состава предусматривает переформатирование программ и трансформацию учебных центров для более быстрой, но одновременно высокопрофессиональной подготовки в соответствии с потребностями ВСУ и динамикой фронта.

«Навыки и умения нашей основы - пехотинца - должны быть максимально прикладными и практическими, без лишней лирики, а главными носителями этих знаний будет сержантский корпус с боевым опытом», - добавил он.

По словам Драпатого, Сухопутные войска должны быть готовы к новым вызовам безопасности, что невозможно без прозрачной модели рекрутинга.

«Во-вторых, это технологическое преимущество в вооружении пехотинца. Сухопутные войска ВСУ должны стать высокотехнологичными, гибкими и адаптивными. Элитой. Сейчас воздержусь от деталей. Будем работать здесь совместно и слаженно с командой Генерального штаба, президента Украины, Министерства обороны и других министерств, нашим тылом - волонтерами и фондами», - написал он.

Также планируется оптимизация управленческих процессов. «Нам нужна маневренность и эффективность в административном аппарате. Это будет достигнуто путем организационных изменений и цифровизации. Акцент на логистическом обеспечении и подготовке», - написал Драпатый.

Он заявил, что главная цель - критически пересмотреть структуру потраченного времени офицерского состава на канцеляризм, найти более полезное применение высвобожденного ресурса.

«Подытоживая. Люди, технологии и прозрачное управление - это тот фокус внимания, который будет внедрен в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. Получил на это поддержку от верховного главнокомандующего Вооруженных сил. Изменения непременно будут», - добавил он.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о необходимости изменений в подготовке военных в учебных центрах.

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