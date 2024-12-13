Ивано-Франковщина подверглась самой массовой атаке за время полномасштабной войны, — ОВА

Враг применил беспилотники и крылатые ракеты, попадание в объекты критической инфраструктуры.

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Как сообщалось, энергосистема Украины подверглась новому массированному удару.

13 декабря Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Она отметила, что на рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом – объекты критической инфраструктуры.

«Есть попадание! По состоянию на данный момент, к счастью, – без пострадавших.

По области работали наши силы ПВО. На местах событий привлечены соответствующие службы по преодолению последствий атаки.

Спасибо нашим защитникам, защищающим небо. И всем структурам, которые помогают противостоять российскому террору», — подчеркнула Онищук.

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