Ивано-Франковщина подверглась самой массовой атаке за время полномасштабной войны, — ОВА

Как сообщалось, энергосистема Украины подверглась новому массированному удару.
13 декабря Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
Она отметила, что на рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом – объекты критической инфраструктуры.
«Есть попадание! По состоянию на данный момент, к счастью, – без пострадавших.
По области работали наши силы ПВО. На местах событий привлечены соответствующие службы по преодолению последствий атаки.
Спасибо нашим защитникам, защищающим небо. И всем структурам, которые помогают противостоять российскому террору», — подчеркнула Онищук.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.