Россия атаковала дронами ферму на Черниговщине – погибли животные

Черниговская область снова стала объектом массированного нападения врага. В результате атаки ударными беспилотниками пострадали населенные пункты в трех районах области.
В Нежинском районе в результате обстрела была повреждена ферма, на которой погибли 11 коров. В Черниговском районе атака дронов привела к разрушению двух частных домов.
В Прилуцком районе в результате падения БПЛА повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и здание местной гимназии. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет.
Напомним, энергосистема Украины подверглась новому массированному удару. В результате Укрэнерго вводит новые ограничения по электроэнергии.
Фото: chernigivskaODA
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