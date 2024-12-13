Россия атаковала дронами ферму на Черниговщине – погибли животные

В Нежинском районе повреждена ферма, в Прилуцком – гимназия и жилые дома.

Фото: chernigivskaODA

Черниговская область снова стала объектом массированного нападения врага. В результате атаки ударными беспилотниками пострадали населенные пункты в трех районах области.

В Нежинском районе в результате обстрела была повреждена ферма, на которой погибли 11 коров. В Черниговском районе атака дронов привела к разрушению двух частных домов.

В Прилуцком районе в результате падения БПЛА повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и здание местной гимназии. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет.

Напомним, энергосистема Украины подверглась новому массированному удару. В результате Укрэнерго вводит новые ограничения по электроэнергии.

Фото: chernigivskaODA

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