Россияне атаковали объекты энергетики во Львовской области — меняются графики отключений света

Во Львовской области из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии.

Фото: novyny.live

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Российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Львовской области. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

По его словам, обошлось без пострадавших.

«Враг атаковал объекты энергетики нашей области! К счастью, по состоянию на данный момент информации о пострадавших нет.

Однако из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии», - заявил Козицкий.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины подверглась новому массированному удару, что заставило «Укрэнерго» усилить ограничения потребления электроэнергии.

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