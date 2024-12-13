Россияне атаковали объекты энергетики во Львовской области — меняются графики отключений света

Российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Львовской области. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
По его словам, обошлось без пострадавших.
«Враг атаковал объекты энергетики нашей области! К счастью, по состоянию на данный момент информации о пострадавших нет.
Однако из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии», - заявил Козицкий.
Ранее сообщалось, что энергосистема Украины подверглась новому массированному удару, что заставило «Укрэнерго» усилить ограничения потребления электроэнергии.
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