В ПФУ объяснили, когда электронный больничный может быть не сформирован

Его не сформируют, если в учетной карточке застрахованного лица указаны некорректные, ошибочные или неактуальные сведения.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, как узнать формирование электронного больничного.

Е-больничный формируется в Электронном реестре листков нетрудоспособности в кабинете страхователя или в личном кабинете застрахованного лица, на вебпортале электронных услуг ПФУ, на основании информации медицинского заключения в случае идентификации пациента как застрахованного в реестре застрахованных лиц.

После создания медицинского заключения и его отправки в реестр листков нетрудоспособности на контактный номер телефона застрахованного лица поступят два смс-сообщения:

от E-Health – о создании е-медвывода с указанием его номера;

от Пенсионного фонда – по формированию е-больничного, его номера и периода действия.

Электронный больничный может быть не сформирован по следующим причинам:

– в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствуют:

информация о трудовых отношениях человека на дату начала периода его нетрудоспособности;

уведомление о принятии работника на работу;

– в учетной карточке застрахованного лица указаны некорректные, ошибочные, неактуальные сведения.

Смс-сообщение о подтверждении открытия е-больничного может не поступить в случаях, если:

лицо не авторизовалось в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины и не подключило сервис дистанционного информирования от Пенсионного фонда Украины;

в личном кабинете неактуальный номер телефона;

лицо официально не трудоустроено и в реестре отсутствуют данные об уплате единого социального взноса;

лицо не является застрахованным и его данные отсутствуют в реестре застрахованных лиц; работодатель не предоставил данные о работнике для внесения в реестр застрахованных лиц.

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