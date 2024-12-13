В ПФУ объяснили, когда электронный больничный может быть не сформирован

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, как узнать формирование электронного больничного.
Е-больничный формируется в Электронном реестре листков нетрудоспособности в кабинете страхователя или в личном кабинете застрахованного лица, на вебпортале электронных услуг ПФУ, на основании информации медицинского заключения в случае идентификации пациента как застрахованного в реестре застрахованных лиц.
После создания медицинского заключения и его отправки в реестр листков нетрудоспособности на контактный номер телефона застрахованного лица поступят два смс-сообщения:
Электронный больничный может быть не сформирован по следующим причинам:
– в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствуют:
– в учетной карточке застрахованного лица указаны некорректные, ошибочные, неактуальные сведения.
Смс-сообщение о подтверждении открытия е-больничного может не поступить в случаях, если:
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