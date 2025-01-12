Россия не останавливает свои войны по желанию - ее можно только принудить к миру, – Владимир Зеленский

По словам Президента Украины, Россия осуществила около 700 авиаударов за неделю, ПВО остается приоритетом.

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За неделю российская армия совершила около 700 авиаударов и использовала более 600 ударных дронов для атак на населенные пункты Украины и позиции ВСУ. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Каждую неделю российская война продолжается только благодаря способности российской армии так терроризировать Украину и использовать свое преимущество в небе. Именно поэтому важно, чтобы партнеры все же реализовали те договоренности, которые уже есть между нами. Решение саммита НАТО в Вашингтоне, а также решения, принятые на встречах в формате «Рамштайн» по ПВО для Украины, до сих пор не реализованы полностью», - отметил Зеленский.

По словам президента, украинская сторона обсуждала с партнерами, в частности с США, возможность предоставления лицензий на производство систем ПВО и ракет для них. «В этом нет ничего невозможного, и это только усилит наши общие возможности гарантировать безопасность. Это именно такая сила, благодаря которой возможен длительный мир», – подчеркнул президент.

«Россия не останавливает свои войны по желанию – ее можно только принудить к миру. И частью такого принуждения должно быть достаточное количество и качество ПВО», – подытожил он.

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