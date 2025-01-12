Росія не зупиняє свої війни за бажанням – її можна тільки примусити до миру, – Володимир Зеленський

За словами Президента України, Росія здійснила близько 700 авіаударів за тиждень, ППО залишається пріоритетом.

Фото: ОП

За тиждень російська армія здійснила близько 700 авіаударів і використала понад 600 ударних дронів для атак на населені пункти України та позиції ЗСУ. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Кожного тижня російська війна триває лише завдяки здатності російської армії так тероризувати Україну та використовувати свою перевагу в небі. Саме тому важливо, щоб партнери все ж реалізували ті домовленості, які вже є між нами. Рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі «Рамштайн» щодо ППО для України, досі не реалізовані повністю», – зазначив Зеленський.

За словами президента, українська сторона обговорювала з партнерами, зокрема зі США, можливість надання ліцензій на виробництво систем ППО та ракет для них. «У цьому немає нічого неможливого, і це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку. Це саме така сила, завдяки якій можливий тривалий мир», – наголосив президент.

«Росія не зупиняє свої війни за бажанням – її можна тільки примусити до миру. І частиною такого примусу має бути достатня кількість та якість ППО», – підсумував він.

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