У Кривому Озері з’явився сучасний митний термінал, який обслуговує до 50 авто.

Фото: Telegram / Віталій Кім

У селищі Криве Озеро, що розташоване на трасі Одеса–Київ, відкрили новий митний термінал. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Новий об’єкт відкрила компанія BROKER SERVICE. Термінал має пропускну здатність до 50 автомобілів та включає митний склад площею понад 350 квадратних метрів. За словами Віталія Кіма, вартість послуг у цьому терміналі є нижчою порівняно з аналогами в Одесі та Києві.

На території термінала працюють представники Державної митної служби України та Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів. Тут можна отримати фітосанітарний сертифікат, сертифікат Євро-1 для експорту, провести маркування та фасування товарів, а також оформити митні вантажі.

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