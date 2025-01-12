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Ексміністр оборони Британії заявив, що завжди закликав Зеленського знизити мобілізаційний вік

13:13, 12 січня 2025
Колишній міністр Великої Британії переконаний, що мобілізація України повинна бути загальною, а Європа має допомогти.
Ексміністр оборони Британії заявив, що завжди закликав Зеленського знизити мобілізаційний вік
Фото: apa.az
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Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів, що завжди закликав Президента України Володимира Зеленського знизити мобілізаційний вік та залучати не лише чоловіків, а й жінок до військової служби. За його словами, це необхідно було зробити для більш ефективного протистояння ворогу.

Воллес зазначив, що, на його думку, Україна мала мобілізувати всіх громадян, а Європа могла б допомогти з їхнім навчанням. У подкасті The Rest Is Politics він порівняв ситуацію в Україні з Великою Британією під час Другої світової війни, коли спочатку мобілізували лише чоловіків, а згодом ухвалили закон і для жінок.

«У мене завжди було запитання до Зеленського: чому ви не мобілізували своїх людей? 1939 року ми мобілізували чоловіків. А 1940 року ми ухвалили закон про жінок на війні. Ми мобілізували жінок», – розповів колишній міністр оборони Британії, додавши: «Якщо ви виступаєте проти ворога, який хоче вас знищити, як це робив Адольф Гітлер, то чому ви не провели мобілізацію?»

Він підкреслив, що після навчань за кордоном мобілізовані могли б повернутися до роботи і бути готовими до служби в разі потреби.

Воллес також зазначив, що Великій Британії слід було зробити більше для підтримки України, зокрема закрити потоки «брудних» грошей російських олігархів, збільшити виробництво зброї і передавати Україні більше озброєння.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років. Також там висловили розчарування тим, що Україна не змінила законодавство, аби мобілізувати чоловіків від 18 років. Володимир Зеленський відкинув можливість зниження мобілізаційного віку, заявивши: «Чули сигнали партнерів, але ця розмова нечесна».

Нагадаємо, що раніше Ольга Стефанішина наголосила, що зниження мобілізаційного віку в Україні не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого.

Слід зауважити, що речник Держдепу США Метью Міллер вказав, що якщо Україна мобілізує додатковий людський ресурс, то партнери будуть готові його оснастити і навчити. В той же час, Президент України Володимир Зеленський вказав, що «ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів».

У жовтні Президент України Володимир Зеленський зазначив, що західні партнери дійсно хотіли, щоб в Україні зменшили мобілізаційний вік.

«Партнери хотіли б, щоб у нас був зменшений вік. Ми поки що не бачимо, для чого вводити ці зміни. Це небезпечно. Для цього у нас є інструмент – у Міноборони є контракти. По своїй волі бійці можуть йти, навіть у віці 18 років. Поки що так», – сказав Зеленський. Згодом він повторив свій меседж 10 грудня.

Раніше радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко заявив, що політики зі США тиснуть на Президента Зеленського з тим, щоб він подав ініціативу щодо зниження мобілізаційного віку.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, оскільки «це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією», заявив він.

11 грудня The Telegraph повідомило, що вимоги партнерів стосовно мобілізації 18-річних стало предметом жорсткої суперечки із адміністрацією Байдена.

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Володимир Зеленський мобілізація Велика Британія

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