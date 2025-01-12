Бывший министр Великобритании убежден, что мобилизация Украины должна быть всеобщей, а Европа должна помочь.

Фото: apa.az

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что всегда призывал Президента Украины Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст и привлекать не только мужчин, но и женщин к военной службе. По его словам, это необходимо было сделать для более эффективного противостояния врагу.

Уоллес отметил, что, по его мнению, Украина должна была мобилизовать всех граждан, а Европа могла бы помочь с их обучением. В подкасте The Rest Is Politics он сравнил ситуацию в Украине с Великобританией во время Второй мировой войны, когда сначала мобилизовали только мужчин, а затем приняли закон и для женщин.

«У меня всегда был вопрос к Зеленскому: почему вы не мобилизовали своих людей? В 1939 году мы мобилизовали мужчин. А в 1940 году мы приняли закон о женщинах на войне. Мы мобилизовали женщин», - рассказал бывший министр обороны Британии, добавив: «Если вы выступаете против врага, который хочет вас уничтожить, как это делал Адольф Гитлер, то почему вы не провели мобилизацию?»

Он подчеркнул, что после учений за рубежом мобилизованные могли бы вернуться к работе и быть готовыми к службе в случае необходимости.

Уоллес также отметил, что Великобритании следовало сделать больше для поддержки Украины, в частности закрыть потоки «грязных» денег российских олигархов, увеличить производство оружия и передавать Украине больше вооружения.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте 18 лет. Также там выразили разочарование тем, что Украина не изменила законодательство, чтобы мобилизовать мужчин в возрасте от 18 лет. Владимир Зеленский отверг возможность снижения мобилизационного возраста, заявив: «Слышали сигналы партнеров, но этот разговор нечестный».

Напомним, что ранее Ольга Стефанишина отметила, что снижение мобилизационного возраста в Украине не может быть продиктовано заявлениями чиновников Белого дома или любого другого.

Следует заметить, что представитель Госдепа США Мэтью Миллер указал, что если Украина мобилизует дополнительный человеческий ресурс, то партнеры будут готовы его оснастить и научить. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский указал, что «мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат».

Напомним, что в октябре Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры действительно хотели, чтобы в Украине снизили мобилизационный возраст.

«Партнеры хотели бы, чтобы у нас был уменьшен возраст. Мы пока не видим, зачем вводить эти изменения. Это небезопасно. Для этого у нас есть инструмент – у Минобороны есть контракты. По своей воле бойцы могут уходить, даже в возрасте 18 лет. Пока что так», – сказал Зеленский. Впоследствии он повторил свой месседж 10 декабря.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко заявил, что политики из США оказывают давление на Президента Зеленского с тем, чтобы он подал инициативу по снижению мобилизационного возраста.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине придется принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, поскольку «это критично, потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами, на передовой должны быть люди, чтобы справиться с российской агрессией», заявил он.

11 декабря The Telegraph сообщило, что требования партнеров по мобилизации 18-летних стали предметом жесткого спора с администрацией Байдена.

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