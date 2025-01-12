В Ивано-Франковской области пожар уничтожил гимназию

Огонь уничтожил гимназию на 220 квадратных метрах.

Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар в двухэтажном здании Вороненковской гимназии Поляницкой общины. Огонь охватил площадь 220 квадратных метров, уничтожив помещение школы. Об этом сообщает ГСЧС и председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Как сообщили спасатели, пожар возник в 04:08 утра. Тушение осложняли сильный ветер и отсутствие водоисточников. В 07:50 спасатели смогли ликвидировать пожар, к борьбе с огнем были привлечены 45 работников ГСЧС и 13 спецавтомобилей.

Обошлось без пострадавших.

«В гимназии учится 44 ученика 1-8 классов. После каникул дети начнут обучение в онлайн формате. Ведется работа, чтобы ученики начальных классов возобновили обучение в очном режиме в приспособленных помещениях», - добавила Светлана Онищук.

Фото: ГСЧС

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