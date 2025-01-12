Украина отправила первую партию муки в Сирию

Первая партия гуманитарной помощи, включая 500 тонн муки, отправлена в Сирию – МИД Украины.

Фото: volynnews

В рамках инициативы «Grain from Ukraine» и при поддержке «Всемирной продовольственной программы» Украина отправила первую партию гуманитарной помощи в Сирию. 500 тонн муки стали частью помощи, которую страна предоставила после смены правительства в Сирии и падения режима Башара Асада.

Министерство иностранных дел сообщило, что поставки муки являются важным шагом в поддержании стабильности в регионе. Министр иностранных дел Андрей Сибига, вместе с министром аграрной политики Виталием Ковалем, определили дальнейшие шаги для обеспечения будущих поставок продовольствия в Сирию.

В рамках этой инициативы Украина также осуществила поставки подсолнечного масла в Мозамбик, где почти 416 тонн масла будут доставлены в начале февраля. Кроме того, до конца января 73,4 тонны масла и 970,5 тонн муки будет отправлено в Джибути, а еще 453 тонны масла планируется отправить в Танзанию.

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