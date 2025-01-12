Україна відправила першу партію борошна до Сирії

Перша партія гуманітарної допомоги, включаючи 500 тонн борошна, відправлена до Сирії – МЗС України.

Фото: volynnews

У межах ініціативи «Grain from Ukraine» та за підтримки «Всесвітньої продовольчої програми» Україна відправила першу партію гуманітарної допомоги до Сирії. 500 тонн борошна стали частиною допомоги, яку країна надала після зміни уряду в Сирії та падіння режиму Башара Асада.

Міністерство закордонних справ повідомило, що постачання борошна є важливим кроком у підтримці стабільності в регіоні. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, разом із міністром аграрної політики Віталієм Ковалем, визначили подальші кроки для забезпечення майбутніх постачань продовольства до Сирії.

В рамках цієї ініціативи Україна також здійснила постачання соняшникової олії до Мозамбіку, де майже 416 тонн олії будуть доставлені на початку лютого. Крім того, до кінця січня 73,4 тонни олії та 970,5 тонн борошна буде відправлено до Джибуті, а ще 453 тонни олії планується відправити до Танзанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.