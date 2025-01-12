Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Україна відправила першу партію борошна до Сирії

13:49, 12 січня 2025
Перша партія гуманітарної допомоги, включаючи 500 тонн борошна, відправлена до Сирії – МЗС України.
Україна відправила першу партію борошна до Сирії
Фото: volynnews
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У межах ініціативи «Grain from Ukraine» та за підтримки «Всесвітньої продовольчої програми» Україна відправила першу партію гуманітарної допомоги до Сирії. 500 тонн борошна стали частиною допомоги, яку країна надала після зміни уряду в Сирії та падіння режиму Башара Асада.

Міністерство закордонних справ повідомило, що постачання борошна є важливим кроком у підтримці стабільності в регіоні. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, разом із міністром аграрної політики Віталієм Ковалем, визначили подальші кроки для забезпечення майбутніх постачань продовольства до Сирії.

В рамках цієї ініціативи Україна також здійснила постачання соняшникової олії до Мозамбіку, де майже 416 тонн олії будуть доставлені на початку лютого. Крім того, до кінця січня 73,4 тонни олії та 970,5 тонн борошна буде відправлено до Джибуті, а ще 453 тонни олії планується відправити до Танзанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Сирія МЗС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, коли застосування револьвера для відстрілу гумових куль не можна вважати виправданим самозахистом

Апеляційний суд, надавши оцінку діям потерпілого та зазначивши, що той сам спровокував конфлікт, не встановив чи дійсно в обстановці, що склалася, була реальна загроза життю чи здоров’ю обвинуваченого, а застосування ним зброї в громадському місці – виправдане.

Відсутність журналу судового засідання, під час якого постфактум розглядався дозвіл на проведення обшуку, не призводить до недопустимості протоколу обшуку – Верховний Суд

Якщо у матеріалах кримінального провадження відсутній журнал судового засідання під час розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку, поданого постфактум, це не є таким порушенням, яке призводить до визнання недопустимим протоколу обшуку – позиція Верховного Суду.

Якщо ордер адвоката додано до документа, що посвідчений електронним підписом, додаткового накладення окремого власноручного чи електронного підпису на ордер не вимагається – Верховний Суд

Ордер вважається таким, що містить підпис адвоката за умови, що: він містить власноручний («фізичний») підпис, він підписаний електронним підписом, він є додатком до документа, який підписано електронним підписом – Верховний Суд.

Верховна Рада схвалила законопроект про спрощення накладення ТЦК заочних штрафів

Повернення поштою виклику ТЦК з відміткою про невручення буде підставою для постанови про «заочний» штраф – Верховна Рада прийняла за основу законопроект.

Відсутність між сторонами договору не є підставою для звільнення споживача від оплати отриманих комунальних послуг – Верховний Суд

Обов'язок сплатити за надані й спожиті комунальні послуги випливає також з частини першої статті 11 ЦК про те, що цивільні права та обов'язки випливають з дій осіб, що передбачені актом цивільного законодавства.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська