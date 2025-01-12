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В Івано-Франківській області пожежа знищила гімназію

12:53, 12 січня 2025
Вогонь знищив гімназію на 220 квадратних метрах.
В Івано-Франківській області пожежа знищила гімназію
Фото: ДСНС
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В Івано-Франківській області сталася масштабна пожежа у двоповерховій будівлі Вороненківської гімназії Поляницької громади. Вогонь охопив площу 220 квадратних метрів, знищивши приміщення школи. Про це повідомляє ДСНС та голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Як повідомили рятувальники, пожежа виникла о 04:08 ранку. Гасіння ускладнювали сильний вітер і відсутність вододжерел. О 07:50 рятувальники змогли ліквідувати пожежу, до боротьби з вогнем були залучені 45 працівників ДСНС та 13 спецавтомобілів.

Обійшлося без постраждалих.

«У гімназії навчається 44 учні 1-8 класів. Після канікул діти розпочнуть навчання в онлайн форматі. Ведеться робота, щоби учні початкових класів відновили навчання в очному режимі у пристосованих приміщеннях», – додала Світлана Онищук.

Фото: ДСНС 

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ДСНС Івано-Франківськ школа пожежа

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