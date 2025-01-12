В Кривом Озере появился современный таможенный терминал, который обслуживает до 50 авто.

Фото: Telegram / Виталий Ким

В поселке Кривое Озеро, расположенном на трассе Одесса-Киев, открыли новый таможенный терминал. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Новый объект открыла компания BROKER SERVICE. Терминал имеет пропускную способность до 50 автомобилей и включает таможенный склад площадью более 350 квадратных метров. По словам Виталия Кима, стоимость услуг в этом терминале ниже по сравнению с аналогами в Одессе и Киеве.

На территории терминала работают представители Государственной таможенной службы Украины и Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Здесь можно получить фитосанитарный сертификат, сертификат Евро-1 для экспорта, провести маркировку и фасовку товаров, а также оформить таможенные грузы.

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