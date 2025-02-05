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НАПК обнародовало разъяснения о декларировании для членов экспертных команд

22:54, 5 февраля 2025
Члены экспертных команд должны подавать электронные декларации в Единый государственный реестр деклараций.
НАПК обнародовало разъяснения о декларировании для членов экспертных команд
Фото: oblikbudget.com.ua
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 января вступил в силу Закон о реформировании медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), которых заменили на экспертные команды по оценке повседневного функционирования личности.

Відповідно до Закону члени експертних команд стали декларантами, тобто особами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закону). Відповідно, вони мають подавати електронні декларації до Єдиного державного реєстру декларацій.

Обов’язок подання декларацій виникає з моменту включення особи до Переліку лікарів, які  мають право проводити оцінювання повсякденного функціонування особи. Такий перелік лікарів затверджується керівником закладу охорони здоров’я, в якому організовано проведення оцінювання, та підлягає оновленню не менш як один раз на рік  (далі за текстом - Перелік лікарів).

Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало роз’яснення щодо того, хто саме, коли та які декларації має подати. Детально про те, які декларації необхідно подати головам та членам експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, - тут.

У відомстві зазначили: незважаючи на те, що повноваження, права і обов’язки МСЕК щодо проведення медико-соціальної експертизи припинилися 31 грудня 2024 року, голови та члени МСЕК також залишилися декларантами, тобто особами, які зобов’язані подати декларації відповідно до ст. 45 Закону. Про те, які саме декларації необхідно подати членам МСЕК, - тут

Тож членам експертних команд необхідно орієнтуватись те, коли вони були включені до Переліку лікарів, та коли були або будуть виключені з нього.

  1. Подання декларацій особами, які до 31.12.2024 (включно) вже перебували в Переліку лікарів

Особам, які до введення в дію Закону № 4170-IX (01.01.2025) вже перебували і продовжують перебувати у Переліку лікарів (пп. «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону), слід до 31.03.2025  включно подати щорічну декларацію  за 2024 рік з позначкою «я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування».

  1. Подання декларацій особами, які включені до Переліку лікарів у період з 01.01.2025 до 31.03.2025 (включно)

Таким декларантам слід подати:

спершу декларацію кандидата на посаду за 2024 рік;

потім щорічну декларацію за 2024 рік з позначкою «я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування» – до 31.03.2025 включно.

  1. Подання декларацій особами, які виключені з Переліку лікарів у період щорічної кампанії декларування (тобто у період з 1 січня до 31 березня включно)

Якщо у період з початку січня до кінця березня 2025 року особу було виключено з Переліку лікарів, і при цьому така особа не є декларантом за іншою посадою чи статусом (наприклад, керівником закладу охорони здоров’я чи членом ВЛК тощо), то така особа має подати:

щорічну декларацію за 2024 рік з позначкою «я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування»,

декларацію при звільненні за період з 1 січня 2025 року по дату виключення з Переліку лікарів (з урахуванням особливостей, викладених у відповіді на запитання 4 Роз’яснень) - протягом 30 календарних днів з дня виключення з Переліку лікарів,

а також щорічну декларацію за 2025 рік з позначкою «я припинив виконувати функції держави або місцевого самоврядування (після звільнення)» під час кампанії декларування у 2026 році.

  1. Подання декларацій особами, які виключені з Переліку лікарів після щорічної кампанії декларування (тобто у період з 1 квітня до 31 грудня включно)

Таким особам слід подати:

декларацію при звільненні - протягом 30 календарних днів з дня виключення з Переліку лікарів;

щорічну декларацію з позначкою «я припинив(ла) виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування (після звільнення)» – до 31 березня (включно) року, наступного за роком виключення з Переліку лікарів.

НАЗК радить новим декларантам ознайомитись з загальною інформацією про види декларацій, терміни їх подання та звітні періоди тут. Всі роз’яснення щодо декларування доступні в Базі знань НАЗК та на навчальній платформі.

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декларация НАПК МСЕК

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