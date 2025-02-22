Сергей Боев обсудил с американскими аналитиками потребности ВСУ и сотрудничество в оборонной отрасли

По словам заместителя главы Минобороны, украинский ОПК вырос в 20 раз, но нуждается в помощи партнеров.

Фото: mod.gov.ua

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Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев встретился с делегацией во главе с экс-директором ЦРУ Дэвидом Петреусом для обсуждения наращивания обороноспособности страны. Во время встречи были рассмотрены вопросы безопасности, потребности Вооруженных Сил Украины и способности украинского оборонного комплекса, сообщили в Минобороны.

Боев ознакомил американских аналитиков с оперативной ситуацией на фронте и актуальными потребностями Сил обороны в вооружении.

«Украинский ОПК вырос более чем в 20 раз с начала широкомасштабного вторжения, и много номенклатуры мы можем производить самостоятельно. Однако для обеспечения критических потребностей Сил обороны продолжаем рассчитывать на поддержку партнеров, в том числе от США», - отметил Боев.

Особое внимание уделили вопросам поставок систем противовоздушной обороны (ПВО), ракетного вооружения и развития сотрудничества с американским ОПК. Обсуждались также перспективы создания совместных предприятий и обмена технологиями в рамках миссии НАТО по подготовке.

Как рассказали в Минобороны, украинская и американская стороны сошлись на важности наращивания собственной обороноспособности Украины, необходимости объединения европейских стран вокруг общей угрозы и поддержки тесного сотрудничества с США.

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