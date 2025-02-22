Практика судов
  1. В Украине

Сергей Боев обсудил с американскими аналитиками потребности ВСУ и сотрудничество в оборонной отрасли

11:33, 22 февраля 2025
По словам заместителя главы Минобороны, украинский ОПК вырос в 20 раз, но нуждается в помощи партнеров.
Сергей Боев обсудил с американскими аналитиками потребности ВСУ и сотрудничество в оборонной отрасли
Фото: mod.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев встретился с делегацией во главе с экс-директором ЦРУ Дэвидом Петреусом для обсуждения наращивания обороноспособности страны. Во время встречи были рассмотрены вопросы безопасности, потребности Вооруженных Сил Украины и способности украинского оборонного комплекса, сообщили в Минобороны.

Боев ознакомил американских аналитиков с оперативной ситуацией на фронте и актуальными потребностями Сил обороны в вооружении.

«Украинский ОПК вырос более чем в 20 раз с начала широкомасштабного вторжения, и много номенклатуры мы можем производить самостоятельно. Однако для обеспечения критических потребностей Сил обороны продолжаем рассчитывать на поддержку партнеров, в том числе от США», - отметил Боев.

Особое внимание уделили вопросам поставок систем противовоздушной обороны (ПВО), ракетного вооружения и развития сотрудничества с американским ОПК. Обсуждались также перспективы создания совместных предприятий и обмена технологиями в рамках миссии НАТО по подготовке.

Как рассказали в Минобороны, украинская и американская стороны сошлись на важности наращивания собственной обороноспособности Украины, необходимости объединения европейских стран вокруг общей угрозы и поддержки тесного сотрудничества с США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США ВСУ Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Должна ли ВККС зачислить стаж в должности помощника судьи к стажу научной работы, если он имеет научную степень — позиция Большой Палаты Верховного Суда

Кандидат на должность судьи считал, что его работа в должности помощника судьи относится к стажу научной работы, поскольку эта должность по специальности относится к группе специальностей отрасли науки, из которой ему присуждена научная степень, а сама должность помощника судьи относится к должностям работников аппарата суда.

Комитет рекомендует принять за основу законопроект о гарантиях защиты бизнеса при осуществлении уголовного производства

Законопроект предусматривает, что арест имущества производится на основании решения следственного судьи, суда на срок не более 2 месяцев.

Привлечение к админответственности возможно только при наличии вины лица в совершении админправонарушения, подтвержденной надлежащими доказательствами – апелляционный суд отменил постановление ТЦК

ТЦК подал суду выписку из системы «Оберег» в отношении истца, где от руки написано «данные не обновлены».

Из УПК могут изъять право следственного судьи отказать в продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении в случае необоснованности ходатайства

Из УПК могут исключить норму, которой предусмотрено, что следственный судья отказывает в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до уведомления лица о подозрении в случае его противоправности и необоснованности – Комитет рекомендовал принять законопроект в целом.

Суд в США счел заявления зарубежных сотрудников USAID об «опасности» возращения в США сильно преувеличенными

Ранее сотрудники USAID, работавшие за рубежом, получили распоряжение вернуться в США.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Городовенко
    Віктор Городовенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Валерій Сагайдак
    Валерій Сагайдак
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Андрій Кирилюк
    Андрій Кирилюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова