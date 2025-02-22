Starlink в Украине не отключают, на фронте есть альтернативы – Андрей Коваленко

Центр противодействия дезинформации СНБО опроверг слухи об отключении Starlink.

Фото: mil.in.ua

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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию с системой Starlink в Украине, заверив, что ее не отключают. Он подчеркнул, что даже в случае определенных новостей об изменениях, не следует делать панических выводов.

«Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить «пропало все». Во-первых – не отключают. Во-вторых – есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», – отметил Коваленко.

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