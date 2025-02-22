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Андрей Сибига обсудил с Марком Рубио продолжение украинско-американского диалога

10:39, 22 февраля 2025
Министр иностранных дел Украины провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марком Рубио.
Андрей Сибига обсудил с Марком Рубио продолжение украинско-американского диалога
Фото: МИД
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Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Марком Рубио. Во время разговора украинский министр подчеркнул важность продолжения ориентированного на результат диалога между Украиной и США.

«Я имел разговор с государственным секретарем США Марком Рубио, чтобы продолжить ориентированный на результат украинско-американский диалог. Накануне третьей годовщины полномасштабной агрессии России я подчеркнул решительную волю Украины к достижению всеобъемлющего, справедливого и длительного мира - мира, который укрепит Украину и США», - отметил Сибига.

Ранее Марко Рубио подчеркнул, что завершение войны возможно лишь при согласии всех сторон, при этом условия должны быть «приемлемыми».

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США МИД Андрей Сибига

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