ЕС хочет отменить требования к отчетности компаний о вреде окружающей среде

Еврокомиссия рассматривает возможность отмены принципа «двойной материальности» в отчетности компаний.

Фото: pixabay.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Европейском Союзе под угрозой оказалось правило, которое обязывает компании отчитываться о вреде, нанесенном окружающей среде. Как сообщает Politico, ссылаясь на источники, информированные о ходе дискуссий, проект нового законодательства, который готовит команда президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предусматривает отмену принципа «двойной существенности» в Директиве ЕС по корпоративной отчетности в сфере устойчивого развития (CSRD).

Речь идет о так называемой «двойной материальности» - концепции, согласно которой компании обязаны учитывать не только влияние климатических изменений на свою деятельность, но и собственный вклад в разрушение окружающей среды. Этот принцип заложен в Директиву ЕС о корпоративной устойчивой отчетности (CSRD) и является важной частью Европейского зеленого курса.

Однако в проекте нового «омнибусного» закона об упрощении регулирования, который был распространен среди еврокомиссаров, принцип «двойной материальности» отсутствует. По данным источников, подготовка инициативы продолжается под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Включение CSRD в список нормативных актов, подлежащих упрощению, стало частью обещания фон дер Ляйен снизить административную нагрузку на бизнес. Однако внутри Комиссии разгораются споры о том, не заходит ли этот процесс слишком далеко. Один из источников сообщил о «жестком противостоянии», из-за которого предложение еще не отправлено в профильные департаменты для рассмотрения, хотя его планировали представить уже на следующей неделе.

«Это будет уродливый текст, но мы делаем все возможное, чтобы сохранить основное», - заявил один из чиновников, добавив, что проект, исключающий принцип двойной материальности, был разослан в четверг.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам климата и конкуренции Тереса Рибера выступает против ослабления требований отчетности. По информации источников, она попросила приостановить отправку проекта в профильные службы до урегулирования спорных вопросов. На этой неделе испанское правительство и социалисты в Европарламенте обратились к Комиссии с письмом, предупреждая о недопустимости ослабления регулирования.

Депутат Европарламента Петер Лизе, представляющий Европейскую народную партию (ЕНП), подтвердил, что переговоры идут трудно. По его словам, возможным компромиссом может стать временный мораторий на введение новых требований к бизнесу до окончательного согласования закона об упрощении регулирования. Он подчеркнул, что необходимо действовать быстро, чтобы «послать правильный сигнал компаниям».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.