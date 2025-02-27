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Как правильно оформить армейский рапорт – объяснение

14:05, 27 февраля 2025
Минюст разъяснил порядок подачи и оформления армейских рапортов.
Как правильно оформить армейский рапорт – объяснение
Фото: Армия.Inform
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Министерство юстиции Украины предоставило разъяснения относительно правильной подачи и оформления армейских рапортов. Порядок подачи включает требования к документу, как для бумажной, так и для электронной форм.

Для бумажного варианта рапорта необходимо указать заголовок «Рапорт», четко сформулировать суть вопроса, указать перечень прилагаемых документов, а также включить должность, звание, ФИО, дату и подпись. Командир обязан рассмотреть рапорт и согласовать или отклонить его, предоставив соответствующее обоснование.

Что касается электронных рапортов, их можно подавать через систему электронного документооборота (СЭДО), веб-портал «Армия+» или другие информационно-коммуникационные системы Министерства обороны Украины. Для подачи через «Армия+» необходимо заполнить шаблон, указать тему, суть ходатайства, ID-командира и подписать рапорт электронной подписью.

Командир имеет право ответить на электронный рапорт, согласовав или отклонив его, с обязательным предоставлением правового обоснования. Отказ в удовлетворении рапорта должен быть мотивированным. Запрещено отказывать в принятии рапорта из-за незначительных ошибок и требовать предварительного устного согласования.

Кроме того, командир не имеет права требовать дополнительных требований к оформлению, переписывать рапорт из-за мелких ошибок или требовать предоставления документов, которые уже должны быть у него в наличии или могут быть запрошены в подразделениях.

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армия Армия+ Министерство юстиции Украины

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