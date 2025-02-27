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Як правильно оформити армійський рапорт – пояснення

14:05, 27 лютого 2025
Мін’юст роз’яснив порядок подання та оформлення армійських рапортів.
Як правильно оформити армійський рапорт – пояснення
Фото: Армія.Inform
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Міністерство юстиції України надало роз'яснення щодо правильного подання та оформлення армійських рапортів. Порядок подання включає вимоги до документа, як для паперової, так і для електронної форм.

Для паперового варіанту рапорту необхідно вказати заголовок «Рапорт», чітко сформулювати суть питання, зазначити перелік доданих документів, а також включити посаду, звання, ПІБ, дату та підпис. Командир зобов'язаний розглянути рапорт і погодити або відхилити його, надавши відповідне обґрунтування.

Щодо електронних рапортів, їх можна подавати через систему електронного документообігу (СЕДО), вебпортал «Армія+» або інші інформаційно-комунікаційні системи Міністерства оборони України. Для подачі через «Армія+» необхідно заповнити шаблон, вказати тему, суть клопотання, ID-командира і підписати рапорт електронним підписом.

Командир має право відповісти на електронний рапорт, погодивши або відхиливши його, з обов’язковим наданням правового обґрунтування. Відмова у задоволенні рапорту має бути вмотивованою. Заборонено відмовляти у прийнятті рапорту через незначні помилки та вимагати попереднього усного погодження.

Крім того, командир не має права вимагати додаткових вимог до оформлення, переписувати рапорт через дрібні помилки або вимагати надання документів, які вже мають бути у нього в наявності чи можуть бути запитувані у підрозділах.

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армія Армія+ Міністерство юстиції України

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