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Зеленский обсудил контроль за «тишиной» на фронте с Макроном и анонсировал разговор с Эрдоганом

21:09, 14 марта 2025
Зеленский и Макрон обсудили технические аспекты перемирия и безопасность в Украине.
Зеленский обсудил контроль за «тишиной» на фронте с Макроном и анонсировал разговор с Эрдоганом
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос контроля за «тишиной» на фронте и возможные шаги по перемирию. Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.

Зеленский отметил, что Макрон предложил конструктивные идеи по контролю за соблюдением тишины во время потенциального перемирия. «Мы проанализировали состояние дипломатии на сегодня, возможности, которые есть. Говорили о технических аспектах контроля за тишиной, о возможных следующих шагах в дипломатии и в защите наших людей, нашей Европы. Гарантии безопасности, ситуация на земле, возможное развитие ситуации - во всем этом имеем четкую поддержку Франции», - заявил он, подчеркнув, что Франция четко поддерживает Украину.

Президент также анонсировал предстоящий разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого хочет проинформировать его о позиции Украины относительно перемирия и готовности к быстрой и честной дипломатии для завершения войны.

«Завтра состоится саммит европейских партнеров: мы представим нашу позицию и реальную информацию о том, что происходит - происходит на фронте, также происходит в Курской области и во всех наших контактах с партнерами. Безопасность - это приоритет», - добавил Зеленский.

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Турция Франция Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон

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