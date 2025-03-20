В Киеве водитель ездил по городу с перевернутым номерным знаком – видео

В Киеве водитель управлял автомобилем Volkswagen с перевернутым номерным знаком. Его заметили инспекторы в Святошинском районе во время патрулирования.
Патрульные остановили транспортное средство, провели профилактическую беседу с водителем, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, и вынесли ему постановление по ч. 1 ст. 121-3 КУоАП (Нарушение требований законодательства по использованию номерных знаков транспортных средств).
Водители транспортных средств привлекаются к ответственности за управление или эксплуатацию автомобиля:
Санкция статьи предусматривает административную ответственность, а именно штраф – 1190 гривен.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.