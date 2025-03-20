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В Киеве водитель ездил по городу с перевернутым номерным знаком – видео

23:48, 20 марта 2025
Водитель автомобиля Volkswage неправильно закрепил государственный номерной знак.
В Киеве водитель ездил по городу с перевернутым номерным знаком – видео
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В Киеве водитель управлял автомобилем Volkswagen с перевернутым номерным знаком. Его заметили инспекторы в Святошинском районе во время патрулирования.

Патрульные остановили транспортное средство, провели профилактическую беседу с водителем, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, и вынесли ему постановление по ч. 1 ст. 121-3 КУоАП (Нарушение требований законодательства по использованию номерных знаков транспортных средств).

Водители транспортных средств привлекаются к ответственности за управление или эксплуатацию автомобиля:

  • без номерного знака;
    • с номерным знаком, который не принадлежит этому транспортному средству;
    • с номерным знаком, не соответствующим установленным образцам или требованиям;
    • с номерным знаком, закрепленным не в предусмотренном для этого месте;
    • перевернутым или неосвещенным номерным знаком;
    • закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);
    • с нанесенным на номерной знак покрытием или использованием материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию;
    • загрязненным номерным знаком, если загрязнение не позволяет четко определить символы или буквенно-цифровую комбинацию номера с расстояния 20 метров;
    • умышленное сокрытие номерного знака.

Санкция статьи предусматривает административную ответственность, а именно штраф – 1190 гривен.

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