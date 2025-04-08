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В Ровно центр комплектования прокомментировал видео, на котором военный «разогнал» работников ТЦК

21:03, 8 апреля 2025
В ТЦК заявили, что вмешательство в работу представителей центра комплектования, в том числе в форме физического или морального противостояния, препятствования, публичного оскорбления или «освобождения» военнообязанных лиц, является недопустимым и влечет за собой юридическую ответственность.
В Ровно центр комплектования прокомментировал видео, на котором военный «разогнал» работников ТЦК
Фото: скрыншот с видео
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В Ровненском областном ТЦК и СП прокомментировали видео, которое распространили в соцсетях. На нем военнослужащий якобы «разогнал» работников территориального центра комплектования, когда те пытались задержать мужчину.

«В связи с публикацией на одном из информационных медиа-ресурсов о якобы «разгоне» представителей ТЦК и СП военнослужащим, который помешал выполнению их законных обязанностей, подчеркиваем следующее.

Действия работников ТЦК и СП, которые осуществляют оповещение, проверку военно-учетных документов или доставление лиц, уклоняющихся от мобилизации, являются законными и регулируются действующим законодательством Украины», — сказано в заявлении.

В ТЦК подчеркнули, что вмешательство в выполнение этих задач, в том числе в форме физического или морального противостояния, препятствования, публичного оскорбления или «освобождения» военнообязанных лиц, является недопустимым и влечет за собой юридическую ответственность, включая уголовную — согласно ст. 114-1 УК Украины («Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины»).

«Мы отдельно подчеркиваем позорные действия военнослужащего, который, прикрываясь своим статусом, позволил себе вмешательство в работу коллег из ТЦК и СП, фактически способствуя уклонению гражданина от мобилизационного обязательства. Такие поступки дискредитируют военное сообщество, подрывают авторитет Сил обороны и будут предметом соответствующей проверки.

В то же время считаем необходимым отметить, что распространенная информация о том, что работники ТЦК пытались задержать мужчину, который был с женой и детьми, не соответствует действительности. Этот мужчина не был с семьей, а эмоциональный нарратив о «семье с детьми» является вымыслом, который не только искажает суть события, но и манипулирует общественным мнением», — заявили в центре комплектования.

Также там добавляют, что было зафиксировано, что нарушению законных действий ТЦК и СП препятствовали женщины, которые специально пришли на место с малолетними детьми.

«Мы считаем такое поведение циничным, безответственным и морально неприемлемым, поскольку использование присутствия детей в конфликтах с представителями государственных органов ставит под угрозу самих детей, унижает родительское звание и подрывает правовую культуру граждан.

Особенно цинично прикрываться детьми как щитом от закона. Это не проявление материнского инстинкта, а сознательная попытка избежать ответственности, что нарушает не только закон, но и моральный порядок. Защита своей семьи — это служение государству, а не уклонение от обязательства», — подчеркнули в ведомстве.

Также в ТЦК призвали представителей СМИ воздерживаться от эмоционального подстрекательства общества, некорректного представления односторонней или непроверенной информации, которая наносит ущерб единству и обороноспособности страны.

 

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Ровно ТЦК

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