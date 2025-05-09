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В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием — момент аварии попал на видео

22:00, 9 мая 2025
В столице из-за нарушения ПДД произошла авария.
В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием — момент аварии попал на видео
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В Шевченковском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Peugeot и Honda. Предварительно, водитель автомобиля Peugeot не предоставила преимущество в движении автомобилю Honda, в результате чего произошло столкновение с опрокидыванием.

Как сообщила патрульная полиция Киева, к счастью, обошлось без пострадавших. Транспортные средства получили механические повреждения, поэтому патрульные составили на водителя автомобиля Peugeot протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и передали материалы в суд.

В полиции напомнили, что согласно п. 16.4 ПДД Украины, запрещается выезжать на любой перекресток, в том числе при разрешающем сигнале светофора, если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на перекрестке и создаст помеху для движения других транспортных средств и пешеходов.

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ДТП Киев

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