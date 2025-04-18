Как забронировать работников через портал Дія — пошаговая инструкция

Компании со статусом критически важных могут воспользоваться возможностью бронирования сотрудников от мобилизации через портал «Дія».
В «Дії» рассказали, как подать заявку, кто имеет право на бронирование и как избежать распространённых задержек из-за неактуальных данных в Пенсионном фонде или налоговой.
Кто может получить статус критически важного предприятия?
Чтобы получить статус критически важного, предприятие должно соответствовать трём основным критериям:
А также одному из следующих критериев на выбор:
Если вы соответствуете этим требованиям — отправьте официальное письмо в органы исполнительной власти или военные администрации с обоснованием соответствия критериям и получите статус критичности.
Уже есть статус критически важного? Подавайте заявку на бронирование сотрудников через портал «Дія»: заполните форму за 10 минут и получите результат в течение трёх дней.
Как подать заявку на бронирование через «Дію»
Чтобы забронировать сотрудников, необходимо выполнить несколько простых шагов:
Результат придёт на ваш e-mail и отобразится в кабинете на портале «Дія». В случае успешного бронирования информация появится в системе «Резерв+» сотрудников.
«Мы автоматизировали процесс: вся информация проверяется системой, а не людьми — значит, быстро, прозрачно и без лишней бюрократии», — уточнили в «Дії».
Как решить проблему, если сотрудник не отображается в реестрах
Если новый сотрудник не отображается в реестрах, обратитесь в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) для обновления данных. Это можно сделать через раздел «Коммуникации с ПФУ» на портале: воспользуйтесь функцией оперативного уведомления о трудовых отношениях — инструкция здесь.
«Оперативное уведомление подавайте сразу после приёма, увольнения или перемещения сотрудника — в тот же день или на следующий», — подчеркнули в «Дії».
Если вы вовремя подали данные о сотруднике, он будет отображаться в системе «Оберіг» и процесс бронирования пройдёт без проблем. Если информация отправлена с задержкой — подайте Налоговый расчёт через портал ГНС за последний отчётный период и дождитесь, пока ПФУ обновит данные в реестре.
Кто имеет право бронировать до 100% сотрудников?
Для некоторых предприятий возможно бронирование до 100% сотрудников. Это касается:
Также есть категории работников, которых можно бронировать вне лимита компании:
«Так предприятия смогут работать на экономику и оборону без перерыва на бумажную волокиту.
Процесс бронирования через «Дію» — это быстрый, удобный и безопасный способ без необходимости собирать бумажные документы или стоять в очередях. Вся информация хранится в цифровом формате — без человеческого фактора и задержек.
Благодаря автоматическим проверкам в реестрах система сразу уведомит о результате рассмотрения. Если бронирование утверждено, оно автоматически отобразится в приложении «Резерв+»», — подчеркнули в «Дії».
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