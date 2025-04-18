Как забронировать работников через портал Дія — пошаговая инструкция

Чтобы забронировать работников, предприятие должно иметь статус критически важного, подать заявку через портал Дія и проверить актуальность данных в государственных реестрах.

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Компании со статусом критически важных могут воспользоваться возможностью бронирования сотрудников от мобилизации через портал «Дія».

В «Дії» рассказали, как подать заявку, кто имеет право на бронирование и как избежать распространённых задержек из-за неактуальных данных в Пенсионном фонде или налоговой.

Кто может получить статус критически важного предприятия?

Чтобы получить статус критически важного, предприятие должно соответствовать трём основным критериям:

Средняя заработная плата работников не менее 20 000 гривен.

Отсутствие задолженности по налогам и ЕСВ.

А также одному из следующих критериев на выбор:

Крупные налоговые поступления — уплата налогов свыше 1,5 млн евро в год;

Валютные поступления — более 32 млн евро в год (кроме займов и кредитов);

Стратегическое значение для государства или важность для определённой отрасли или громады;

Уровень зарплат: для коммунальных предприятий — не ниже средней по региону за последний квартал 2021 года;

Резидент Дія.City;

Поставщик электронных коммуникационных услуг: компании, работающие в мобильных сетях (чистый доход более 200 млн грн/мес) или в фиксированных сетях (более 20 млн грн/мес).

Если вы соответствуете этим требованиям — отправьте официальное письмо в органы исполнительной власти или военные администрации с обоснованием соответствия критериям и получите статус критичности.

Уже есть статус критически важного? Подавайте заявку на бронирование сотрудников через портал «Дія»: заполните форму за 10 минут и получите результат в течение трёх дней.

Как подать заявку на бронирование через «Дію»

Чтобы забронировать сотрудников, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Авторизуйтесь на портале «Дія», выберите услугу «Бронирование сотрудников» и нажмите «Подать заявку».

Укажите данные сотрудников, которых планируете бронировать.

Подтвердите зарплату сотрудника.

Проверьте корректность внесённых данных и подпишите заявление. Подпись ставит руководитель предприятия или уполномоченное лицо.

Результат придёт на ваш e-mail и отобразится в кабинете на портале «Дія». В случае успешного бронирования информация появится в системе «Резерв+» сотрудников.

«Мы автоматизировали процесс: вся информация проверяется системой, а не людьми — значит, быстро, прозрачно и без лишней бюрократии», — уточнили в «Дії».

Как решить проблему, если сотрудник не отображается в реестрах

Если новый сотрудник не отображается в реестрах, обратитесь в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) для обновления данных. Это можно сделать через раздел «Коммуникации с ПФУ» на портале: воспользуйтесь функцией оперативного уведомления о трудовых отношениях — инструкция здесь.

«Оперативное уведомление подавайте сразу после приёма, увольнения или перемещения сотрудника — в тот же день или на следующий», — подчеркнули в «Дії».

Если вы вовремя подали данные о сотруднике, он будет отображаться в системе «Оберіг» и процесс бронирования пройдёт без проблем. Если информация отправлена с задержкой — подайте Налоговый расчёт через портал ГНС за последний отчётный период и дождитесь, пока ПФУ обновит данные в реестре.

Кто имеет право бронировать до 100% сотрудников?

Для некоторых предприятий возможно бронирование до 100% сотрудников. Это касается:

Предприятий топливно-энергетического комплекса (по решению Минэнерго);

Предприятия, выполняющего функции технического администратора портала «Дія»;

Предприятий оборонно-промышленного комплекса (по решению Минстратегпрома);

Предприятий, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью (по решению Минмолодьспорту);

Специализированных учреждений ООН, зарубежных диппредставительств, представительств международных организаций (по решению МИД);

Специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций, участником, членом или наблюдателем в которых является Украина.

Также есть категории работников, которых можно бронировать вне лимита компании:

Медицинские работники, для которых работа в учреждении здравоохранения является основной;

Работники аварийно-восстановительных бригад, обеспечивающих работу электронных сетей связи;

Бригады, строящие устойчивые к отключениям электронные коммуникационные сети (по технологии xPON) или мобильные сети;

Аварийные бригады, обслуживающие газораспределительные системы.

«Так предприятия смогут работать на экономику и оборону без перерыва на бумажную волокиту.

Процесс бронирования через «Дію» — это быстрый, удобный и безопасный способ без необходимости собирать бумажные документы или стоять в очередях. Вся информация хранится в цифровом формате — без человеческого фактора и задержек.

Благодаря автоматическим проверкам в реестрах система сразу уведомит о результате рассмотрения. Если бронирование утверждено, оно автоматически отобразится в приложении «Резерв+»», — подчеркнули в «Дії».

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