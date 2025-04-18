Як забронювати працівників через портал Дія — покрокова інструкція

Щоб забронювати працівників, підприємство має мати статус критично важливого, подати заявку через портал Дія та перевірити актуальність даних у державних реєстрах.

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Компанії зі статусом критично важливих можуть скористатися можливістю бронювання працівників від мобілізації через портал «Дія».

У «Дії» розповіли, як подати заявку, хто має право на бронювання та як уникнути поширених затримок через неактуальні дані в Пенсійному фонді чи податковій.

Хто може отримати статус критично важливого підприємства?

Щоб отримати статус критично важливого, підприємства мають відповідати трьом основним критеріям:

Середня заробітна плата працівників не менш ніж 20 000 гривень.

Відсутність заборгованості з податків і ЄСВ.

А також один із таких критеріїв на вибір:

Великі податкові надходження: сплата податків понад 1,5 млн євро на рік.

Валютні надходження: понад 32 млн євро на рік (крім позик і кредитів).

Стратегічне значення для держави або важливість для окремої галузі чи громади.

Рівень зарплат: для комунальних підприємств він не повинен бути нижчим за середній по регіону за останній квартал 2021 року.

Резидент Дія.City.

Постачальник електронних комунікаційних послуг: це компанії, що працюють у мобільних мережах (чистий дохід понад 200 млн грн/міс) або на фіксованих мережах (чистий дохід більш ніж 20 млн грн/міс).

Якщо ви відповідаєте цим вимогам — надішліть офіційний лист до органів виконавчої влади або військових адміністрацій з обґрунтуваннями відповідності критеріїв та отримуйте статус критичності.

Вже маєте статус критично важливого? Подавайте заяву про бронювання працівників через портал Дія: заповніть форму за 10 хвилин та отримуйте результат упродовж трьох днів.

Як подати заяву про бронювання через Дію

Щоб забронювати працівників, потрібно пройти кілька простих кроків:

Авторизуйтеся на порталі Дія, оберіть послугу Бронювання працівників та натисніть Подати заяву.

Вкажіть дані працівників, яких плануєте забронювати.

Підтвердіть заробітну плату працівника.

Перевірте правильність внесених даних і підпишіть заяву. Підпис ставить керівник підприємства або уповноважена особа.

Результат надійде на вашу електронну пошту та в кабінет на порталі Дія. Якщо бронювання успішне, воно відобразиться в системі Резерв+ працівників.

«Ми автоматизували процес: уся інформація перевіряється системою, а не людьми — отже, швидко, прозоро та без зайвої бюрократії», — уточнили в «Дії».

Як вирішити проблему з відсутністю працівників у реєстрах

Якщо новий працівник не відображається в реєстрах, зверніться до Пенсійного фонду України (ПФУ) для оновлення даних. Зробіть це через розділ Комунікації з ПФУ на порталі: користуйтеся оперативним повідомленням про трудові відносини — інструкція тут.

«Оперативне повідомлення подавайте одразу після прийняття, звільнення чи переміщення працівника — день у день чи на наступний», — наголосили в Дії.

Якщо ви вчасно подали дані про працівника, він відображатиметься в системі Оберіг і бронювання мине без проблем. Однак якщо інформація надіслана із затримкою, подайте Податковий розрахунок через портал ДПС за останній звітний період і дочекайтеся, поки ПФУ оновить інформацію в реєстрі.

Хто має право забронювати до 100% працівників?

Для деяких підприємств є можливість забронювати до 100% своїх працівників. Це стосується:

Підприємств паливно-енергетичного комплексу (за рішенням Міністерства енергетики).

Підприємства, що виконує функції технічного адміністратора Порталу Дія.

Підприємств оборонно-промислового комплексу (за рішенням Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості).

Підприємств, до складу якого входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю (за рішенням Міністерства молоді та спорту).

Спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ, представництв міжнародних організацій (за рішенням Міністерства закордонних справ).

Спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних чи неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна.

Також є категорії працівників, які можуть бронюватися поза лімітом компанії, а саме:

Медичні працівники, для яких робота в закладах охорони здоров’я є основною.

Працівники аварійно-відновлювальних бригад, що забезпечують роботу електронних комунікаційних мереж.

Працівники бригад, що здійснюють будівництво стійких до знеструмлень електронних комунікаційних мереж (за технологією xPON) або мереж мобільного зв’язку.

Працівники аварійно-відновлювальних бригад, що забезпечують роботу газорозподільних систем.

«Так підприємства працюватимуть для економіки та оборони без перерв на паперові турботи.

Процес бронювання працівників через Дію — це швидкий, зручний і безпечний спосіб оформлення бронювання без необхідності збирати паперові документи або стояти в чергах. Уся інформація зберігається в цифровому форматі — без людського фактору та затримок.

Завдяки автоматизованим перевіркам у реєстрах система одразу повідомить про результат розгляду заяви. Якщо бронювання затверджене, воно автоматично відображатиметься в застосунку Резерв+», — наголосили в «Дії».

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