Як забронювати працівників через портал Дія — покрокова інструкція

Компанії зі статусом критично важливих можуть скористатися можливістю бронювання працівників від мобілізації через портал «Дія».
У «Дії» розповіли, як подати заявку, хто має право на бронювання та як уникнути поширених затримок через неактуальні дані в Пенсійному фонді чи податковій.
Хто може отримати статус критично важливого підприємства?
Щоб отримати статус критично важливого, підприємства мають відповідати трьом основним критеріям:
А також один із таких критеріїв на вибір:
Якщо ви відповідаєте цим вимогам — надішліть офіційний лист до органів виконавчої влади або військових адміністрацій з обґрунтуваннями відповідності критеріїв та отримуйте статус критичності.
Вже маєте статус критично важливого? Подавайте заяву про бронювання працівників через портал Дія: заповніть форму за 10 хвилин та отримуйте результат упродовж трьох днів.
Як подати заяву про бронювання через Дію
Щоб забронювати працівників, потрібно пройти кілька простих кроків:
Результат надійде на вашу електронну пошту та в кабінет на порталі Дія. Якщо бронювання успішне, воно відобразиться в системі Резерв+ працівників.
«Ми автоматизували процес: уся інформація перевіряється системою, а не людьми — отже, швидко, прозоро та без зайвої бюрократії», — уточнили в «Дії».
Як вирішити проблему з відсутністю працівників у реєстрах
Якщо новий працівник не відображається в реєстрах, зверніться до Пенсійного фонду України (ПФУ) для оновлення даних. Зробіть це через розділ Комунікації з ПФУ на порталі: користуйтеся оперативним повідомленням про трудові відносини — інструкція тут.
«Оперативне повідомлення подавайте одразу після прийняття, звільнення чи переміщення працівника — день у день чи на наступний», — наголосили в Дії.
Якщо ви вчасно подали дані про працівника, він відображатиметься в системі Оберіг і бронювання мине без проблем. Однак якщо інформація надіслана із затримкою, подайте Податковий розрахунок через портал ДПС за останній звітний період і дочекайтеся, поки ПФУ оновить інформацію в реєстрі.
Хто має право забронювати до 100% працівників?
Для деяких підприємств є можливість забронювати до 100% своїх працівників. Це стосується:
Також є категорії працівників, які можуть бронюватися поза лімітом компанії, а саме:
«Так підприємства працюватимуть для економіки та оборони без перерв на паперові турботи.
Процес бронювання працівників через Дію — це швидкий, зручний і безпечний спосіб оформлення бронювання без необхідності збирати паперові документи або стояти в чергах. Уся інформація зберігається в цифровому форматі — без людського фактору та затримок.
Завдяки автоматизованим перевіркам у реєстрах система одразу повідомить про результат розгляду заяви. Якщо бронювання затверджене, воно автоматично відображатиметься в застосунку Резерв+», — наголосили в «Дії».
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