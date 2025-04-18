Єврокомісія заборонила запрошувати ШІ-агентів на онлайн-зустрічі

ЄС прагне зберегти чіткі правила участі людини в процесах ухвалення рішень і не готовий допустити, щоб ШІ автоматично «засідав» замість реальних людей.

Фото: financialexpress.com

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Європейська комісія ввела нове правило, що забороняє віртуальним помічникам на основі штучного інтелекту брати участь у своїх онлайн-зустрічах, пише Politico.

Уперше заборону застосували минулого тижня, під час дзвінка з представниками мережі офісів підтримки цифрової політики по всій Європі. «ШІ-агенти не допускаються», — йшлося у слайді з етикету онлайн-зустрічі на початку презентації.

Єврокомісія підтвердила, що справді ввела це правило. Але деталі та причини рішення не уточнила.

Як зазначає видання, що ЄС прагне зберегти чіткі правила участі людини в процесах ухвалення рішень і не готовий допустити, щоб ШІ автоматично «засідав» замість реальних людей.

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