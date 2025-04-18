Еврокомиссия запретила приглашать ИИ-агентов на онлайн-встречи

ЕС стремится сохранить четкие правила участия человека в процессах принятия решений и не готов допустить, чтобы ИИ автоматически «заседал» вместо реальных людей.

Фото: financialexpress.com

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Европейская комиссия ввела новое правило, запрещающее виртуальным помощникам на основе искусственного интеллекта участвовать в своих онлайн-встречах, пишет Politico.

Впервые запрет был применен на прошлой неделе во время звонка с представителями сети офисов поддержки цифровой политики по всей Европе. «ИИ-агенты не допускаются», — говорилось на слайде с правилами онлайн-встречи в начале презентации.

Еврокомиссия подтвердила, что действительно ввела это правило. Однако детали и причины решения уточнены не были.

Как отмечает издание, ЕС стремится сохранить четкие правила участия человека в процессах принятия решений и не готов допустить, чтобы ИИ автоматически «заседал» вместо реальных людей.

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