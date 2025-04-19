Практика судов
  1. В Украине

В Киеве наказали водителя BMW, который проехался по полосе для общественного транспорта — видео

22:00, 19 апреля 2025
В столице патрульные привлекли нарушителя к ответственности.
В Киеве наказали водителя BMW, который проехался по полосе для общественного транспорта — видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Шевченковском районе Киева наказали водителя автомобиля BMW, который проехался по полосе для общественного транспорта.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя, провели с ним профилактическую беседу о недопущении подобных случаев в будущем и вынесли постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение по полосе для маршрутных транспортных средств) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 17.1 ПДД Украины, на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция ПДД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский внес законопроект о порядке изменения наименований военных администраций

Президент предлагает установить, что решение об изменении наименования военной администрации населенного пункта принимается начальником соответствующей военной администрации.

СНБО поручат вести перечень государств-спонсоров терроризма – Рада одобрила законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

Верховная Рада приняла за основу законопроект о границах юрисдикционного иммунитета иностранных государств, которым предлагается расширить полномочия СНБО – он сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Если Высшему совету правосудия и ВККС нужны зарплаты или отпуска, то такие инициативы рассматриваются быстро, но когда эти же вопросы касаются судей, то они не решаются годами – Совет судей

В Совете судей Украины обратили внимание на то, что в судебной власти все равны, но есть органы, которые ровнее других.

Верховная Рада приняла закон о создании нового Единого реестра квалификаций — Классификатора профессий

Вместо действующего Реестра квалификаций в Украине будет создан новый Единый реестр квалификаций – Классификатор профессий.

Арендаторы коммунального имущества, осуществившие неотделимые улучшения, смогут выкупить его только через аукционы – принят закон

Вместо безальтернативного выкупа имущества арендатором через «неотделимые улучшения» принятый закон устанавливает аукционы по продаже такого имущества, где арендатор может либо воспользоваться приоритетным правом выкупа по наивысшей цене, сформированной на открытом аукционе, либо получить компенсацию за проведенные неотделимые улучшения от нового владельца имущества.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Завітневич
    Олександр Завітневич
    голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки