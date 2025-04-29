Практика судов
  1. В Украине

Украина и Венгрия начнут регулярные консультации по разблокированию переговорного процесса о вступлении в ЕС, — Ольга Стефанишина

21:21, 29 апреля 2025
Ольга Стефанишина отметила, что Украина и Венгрия будут регулярно проводить консультации, чтобы снять блокировку переговоров об украинском членстве в Евросоюзе.
Украина и Венгрия начнут регулярные консультации по разблокированию переговорного процесса о вступлении в ЕС, — Ольга Стефанишина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и Венгрия договорились начать регулярные консультации по урегулированию всех вопросов, вызывающих беспокойство в Будапешта, и разблокирование переговоров по вступлению Украины в ЕС. Об этом рассказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она рассказала, что с 12 мая "на регулярной основе будут работать команды, присутствовавшие сегодня в Будапеште, с украинской и венгерской сторон".

"Мы договорились, что с 12 мая на регулярной основе будут работать команды, которые сегодня присутствовали в Будапеште с украинской и венгерской сторон, до тех пор пока мы не определим весь перечень задач в рамках тех одиннадцати рекомендаций, которые являются предметом беспокойства венгерской стороны", — отметила она.

Украина уже предоставила свои предложения, теперь ждет контрпредложения от Венгрии. Стефанишина выразила надежду, что диалог поможет разблокировать процесс евроинтеграции.

"Мы ожидаем поработать на этой неделе над контрпредложениями венгерской стороны и уже 12 мая рассчитываем на то, что будем промежуточные результаты… Я надеюсь, что этот диалог будет иметь все шансы проложить путь к разблокированию переговорного процесса", – пояснила Стефанишина.

По словам чиновника, украинская сторона не услышала никаких радикальных заявлений или негативных высказываний от Венгрии.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета» в начале февраля, во время председательствования Польши в Совете ЕС Европейский Союз может начать переговоры с Киевом относительно 2 из 6 запланированных переговорных кластеров. Первый — относительно «фундаментальных» требований — уже в марте 2025 года, а второй — относительно корректировки общей внешней политики и политики безопасности – до июня.

Владимир Зеленский заявил, что работа над переговорными разделами по вступлению Украины в ЕС заблокирована без рациональных причин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина Венгрия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты в Экспертный совет для отбора судей в специализированные административные суды: список Совет судей

Среди 11 претендентов – судьи Верховного Суда, АП ВАКС, апелляционных судов, окружных административных судов и ученые-правоведы.

«Эти суды необходимы и обоснованы» - Высший совет правосудия согласовал создание Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции

Президентский законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда уже готов.

Кто хочет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: финальный список

Судья Верховного Суда, судьи апелляционных и местных судов, председатели судов и победители отборов на должности членов Совета правосудия и ВККС – всего 26 кандидатов.

НАБУ допросило Кубракова через 8 месяцев после подачи им заявления – действительно ли он выступал обличителем по громкому делу?

«Заявителя-обличителя Кубракова О. М.» детективы НАБУ допросили через 8 месяцев после подачи им заявления и за неделю до завершения досудебного расследования – действительно ли у него статус обличителя, или – только медийной фигуры.

Раскрытие банковской тайны граждан для налоговиков будет урегулировано отдельным законопроектом

Законопроект Кабмина о создании реестра банковских счетов граждан закладывает основу для полного раскрытия данных о движении и остатках средств на банковских счетах граждан для налоговиков.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Гулько
    Борис Гулько
    голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Олександр Боровицький
    Олександр Боровицький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Капустинський
    Михайло Капустинський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Інна Алєєва
    Інна Алєєва
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Ольга Бойко
    Ольга Бойко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова