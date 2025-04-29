Украина и Венгрия начнут регулярные консультации по разблокированию переговорного процесса о вступлении в ЕС, — Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина отметила, что Украина и Венгрия будут регулярно проводить консультации, чтобы снять блокировку переговоров об украинском членстве в Евросоюзе.

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Украина и Венгрия договорились начать регулярные консультации по урегулированию всех вопросов, вызывающих беспокойство в Будапешта, и разблокирование переговоров по вступлению Украины в ЕС. Об этом рассказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она рассказала, что с 12 мая "на регулярной основе будут работать команды, присутствовавшие сегодня в Будапеште, с украинской и венгерской сторон".

"Мы договорились, что с 12 мая на регулярной основе будут работать команды, которые сегодня присутствовали в Будапеште с украинской и венгерской сторон, до тех пор пока мы не определим весь перечень задач в рамках тех одиннадцати рекомендаций, которые являются предметом беспокойства венгерской стороны", — отметила она.

Украина уже предоставила свои предложения, теперь ждет контрпредложения от Венгрии. Стефанишина выразила надежду, что диалог поможет разблокировать процесс евроинтеграции.

"Мы ожидаем поработать на этой неделе над контрпредложениями венгерской стороны и уже 12 мая рассчитываем на то, что будем промежуточные результаты… Я надеюсь, что этот диалог будет иметь все шансы проложить путь к разблокированию переговорного процесса", – пояснила Стефанишина.

По словам чиновника, украинская сторона не услышала никаких радикальных заявлений или негативных высказываний от Венгрии.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета» в начале февраля, во время председательствования Польши в Совете ЕС Европейский Союз может начать переговоры с Киевом относительно 2 из 6 запланированных переговорных кластеров. Первый — относительно «фундаментальных» требований — уже в марте 2025 года, а второй — относительно корректировки общей внешней политики и политики безопасности – до июня.

Владимир Зеленский заявил, что работа над переговорными разделами по вступлению Украины в ЕС заблокирована без рациональных причин.

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