В Министерстве образования готовят механизмы для конкурсного отбора ректоров университетов наблюдательными советами

Наблюдательные советы уже 3 месяца работают в Киевском авиационном институте, Запорожском национальном университете и национальном университете Прикарпатья имени Василия Стефаника, — сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Министерство образования и науки Украины разрабатывает новую процедуру, согласно которой избрание ректоров университетов будет проходить через конкурсный отбор с участием наблюдательных советов. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

"Вчера состоялась важная встреча, на которой подведены промежуточные итоги эксперимента по внедрению уполномоченных наблюдательных советов. Следующий этап - конкурсный отбор ректоров наблюдательными советами… В результате этого эксперимента должны разработать новые формы управления и управления", - сообщил Михаил Винницкий.

Вице-премьер по вопросам инноваций, образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о первых наработках наблюдательных советов в трех университетах: Киевском авиационном институте, Запорожском национальном университете и Прикарпатском университете им. В. Стефаника. Там уже провели аудит, внесли изменения в уставы и работают над стратегиями развития.

"Сейчас необходимо внести изменения в постановление для дебюрократизации процесса избрания ректоров. Нужны также изменения в другие постановления и законы, чтобы предоставить университетам еще больше автономии и создать все условия для более динамичного развития. Над этим будем дальше работать вместе", - рассказал Федоров.

По его словам, после перезагрузки главные задачи наблюдательных советов – формировать видение развития университета, выбирать ректора и утверждать состав ректората, определять четкие и публичные KPI.

Отмечается, что в состав наблюдательных советов вошли независимые профессиональные специалисты по экономике, бизнесу, финансам. Они определяют стратегическое направление развития университета – это распространенный и эффективный западный подход к управлению.

Федоров анонсировал, что скоро будет запущено обновление наблюдательных советов еще в трех университетах.

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