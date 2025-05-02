У Міністерстві освіти готують механізми для конкурсного відбору ректорів університетів наглядовими радами

Наглядові ради вже 3 місяці працюють у Київському авіаційному інституті, Запорізькому національному університеті та Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, — повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Фото: Михайло Федоров/Фейсбук

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки України розробляє нову процедуру, за якою обрання ректорів університетів відбуватиметься через конкурсний відбір за участі наглядових рад. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

"Вчора відбулася важлива зустріч, на якій підбито проміжні підсумки експерименту із впровадження уповноважених наглядових рад. Наступний етап - конкурсний відбір ректорів наглядовими радами… В результаті цього експерименту маємо розробити нові форми управління і врядування", - повідомив Михайло Винницький.

Віцепрем'єр з питань інновацій, освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про перші напрацювання наглядових рад у трьох університетах: Київському авіаційному інституті, Запорізькому національному університеті та Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника. Там уже провели аудит, внесли зміни до статутів і працюють над стратегіями розвитку.

"Зараз необхідно внести зміни до постанови для дебюрократизації процесу обрання ректорів. Потрібні також зміни до інших постанов і законів, щоб надати університетам ще більше автономії та створити всі умови для більш динамічного розвитку. Над цим далі працюватимемо разом", - розповів Федоров.

За його словами, після перезавантаження головні завдання наглядових рад — формувати візію розвитку університету, обирати ректора і затверджувати склад ректорату, визначати чіткі й публічні KPI.

Зазначається, що до складу наглядових рад увійшли незалежні професійні фахівці з економіки, бізнесу, фінансів. Вони визначають стратегічний напрям розвитку університету — це поширений та ефективний західний підхід до управління.

Федоров анонсував, що скоро буде запущено оновлення наглядових рад ще в трьох університетах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.