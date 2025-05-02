Фонд для інвестицій в копалини зареєструють у США, а рахунок для внесків — в Україні в гривнях, – Шмигаль

Фонд для інвестицій в копалини діятиме в Україні, хоч і зареєстрований у США – Шмигаль.

Фото: Telegram / Денис Шмигаль

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», з боку України спільний фонд з США адмініструватиме Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді повідомив, що українсько-американський інвестиційний фонд відбудови, зокрема для проєктів, пов’язаних із використанням корисних копалин, буде зареєстрований у Сполучених Штатах, але основний рахунок для внесків відкриють в Україні у національній валюті.

«Є домовленість про те, що Фонд буде зареєстрований в Сполучених Штатах, але діяти буде в Україні, і основний рахунок, куди Україна буде зараховувати внесок, буде відкритий в Україні в гривнях. Це важливий момент», — наголосив прем’єр.

За словами Шмигаля, угода між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин є безстроковою, але за взаємною згодою її можна буде припинити через 10 років. «Ми хотіли би, щоб ця угода працювала більше 10 років - десятки років, так як для нас це фонд прямих інвестицій, хороший інвестиційний інструмент», — зазначив він.

Крім того, прем’єр уточнив, що угода охоплює всю суверенну територію України, а в додатку до документа буде визначено вичерпний перелік надр, до яких застосовуватиметься співпраця.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна підписала угоду про надра з США.

За словами заступника міністраа економіки Тараса Качки, Україна отримає американські інвестиції без втрат суверенітету.

Дональд Трамп коментуючи угоду про надра з Україною, заявив, що «присутність США на місцях видобутку не дозволить багатьом недобросовісним гравцям проникнути в країну».

І також нагадаємо, що угода про надра з США потрібна, щоб купувати зброю.

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