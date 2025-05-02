У Києві найбільш теплолюбиві жителі КиївЗоо повернулися до своїх відкритих домівок

У КиївЗоо розпочався весняно-літній сезон — фламінго вже на озерах, а теплолюбиві тварини насолоджуються сонцем просто неба.

Джерело фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

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З приходом стабільного тепла до своїх відкритих озер, зелених галявин та тінистих садів вийшли найбільш теплолюбиві тварини КиївЗоо. У Київському зоологічному парку загальнодержавного значення відкрили весняно-літній сезон.

Раніше ми писали, що найбільша в Україні зоопарківська зграя рожевих фламінго повернулась на свої літні озерні угіддя. Тепер 2 десятки птахів додають яскравості до весняної зелені КиївЗоо.

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