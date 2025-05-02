В Киеве самые теплолюбивые жители КиевЗоо вернулись в свои открытые дома

В КиевЗоо начался весенне-летний сезон — фламинго уже на озерах, а теплолюбивые животные наслаждаются солнцем под открытым небом.

Источник фото: Киевский зоологический парк общегосударственного значения

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С наступлением стабильного тепла в свои открытые озера, зеленые лужайки и тенистые сады вышли самые теплолюбивые животные КиевЗоо. В Киевском зоологическом парке общегосударственного значения официально открыт весенне-летний сезон.

Ранее мы писали, что самая большая в Украине зоопарковая стая розовых фламинго вернулась на свои летние озерные угодья. Теперь 2 десятка птиц добавляют яркости весенней зелени КиевЗоо.

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