Фонд для инвестиций в ископаемые зарегистрируют в США, а счет для взносов – в Украине в гривнах, – Шмыгаль

Фонд для инвестиций в ископаемые будет действовать в Украине, хоть и зарегистрирован в США – Шмыгаль.

Фото: Telegram / Денис Шмыгаль

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», со стороны Украины совместный фонд с США будет администрировать Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде сообщил, что украинско-американский инвестиционный фонд восстановления, в частности для проектов, связанных с использованием полезных ископаемых, будет зарегистрирован в Соединенных Штатах, но основной счет для взносов откроют в Украине в национальной валюте.

«Есть договоренность о том, что Фонд будет зарегистрирован в Соединенных Штатах, но действовать будет в Украине, и основной счет, куда Украина будет зачислять взнос, будет открыт в Украине в гривнах. Это важный момент», - подчеркнул премьер.

По словам Шмыгаля, соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых является бессрочным, но по взаимному согласию его можно будет прекратить через 10 лет. «Мы хотели бы, чтобы это соглашение работало более 10 лет - десятки лет, так как для нас это фонд прямых инвестиций, хороший инвестиционный инструмент», - отметил он.

Кроме того, премьер уточнил, что соглашение охватывает всю суверенную территорию Украины, а в приложении к документу будет определен исчерпывающий перечень недр, к которым будет применяться сотрудничество.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина подписала соглашение о недрах с США.

По словам Тараса Качки, Украина получит американские инвестиции без потерь суверенитета.

Дональд Трамп комментируя соглашение о недрах с Украиной, заявил, что «присутствие США на местах добычи не позволит многим недобросовестным игрокам проникнуть в страну».

И также напомним, что соглашение о недрах с США нужно, чтобы покупать оружие.

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