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В НАПК напомнили, как чиновники и нардепы должны действовать в случае конфликта интересов

15:05, 2 мая 2025
НАПК разъяснило вопросы конфликта интересов в деятельности членов Кабмина и народных депутатов.
В НАПК напомнили, как чиновники и нардепы должны действовать в случае конфликта интересов
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, как чиновники и нардепы должны действовать в случае конфликта интересов.

В ведомстве отмечают, что украинское законодательство содержит четкие правила по предотвращению и урегулированию конфликта интересов как для членов Кабинета Министров Украины, так и для народных депутатов. Эти нормы направлены на минимизацию злоупотребления властью и обеспечение добропорядочности принятия государственных решений.

Конфликт интересов в деятельности членов Кабмина

Правила урегулирования конфликта интересов у члена Кабинета Министров Украины регулируются положениями ст. 45-1 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины».

Согласно требованиям закона, в случае возникновения конфликта интересов — реального или потенциального — член Кабмина обязан письменно уведомить об этом Кабинет Министров не позднее следующего рабочего дня. Кроме того, в этом случае должностное лицо не имеет права участвовать в решении вопросов, связанных с конфликтом интересов.

Если конфликт невозможно урегулировать, а член Кабмина не устраняет его самостоятельно, Премьер-министр может подать в Верховную Раду Украины представление о его освобождении от должности. В отношении министра обороны и министра иностранных дел такое представление вносится с согласия Президента.

Конфликт интересов в деятельности народных депутатов

Народные депутаты должны соблюдать правила предотвращения конфликта интересов при осуществлении служебных и представительских полномочий. Им запрещено действовать или принимать решения при наличии реального конфликта интересов.

В частности, депутат не может назначить своим помощником близкого человека или члена семьи на оплачиваемую должность — это является конфликтом интересов. Дипломатический паспорт депутата нельзя использовать для частных поездок. Также запрещено использовать депутатский мандат для личной выгоды.

Нарушением также является обращение депутата в государственные органы или подача депутатских запросов для удовлетворения личных интересов — как, например, в одном из случаев. Это противоречит закону и может стать основанием для административной ответственности.

Кроме того, депутатам запрещено вмешиваться в уголовные производства через свои обращения к правоохранительным органам.

Согласно ч. 2 ст. 35-1 Закона Украины «О предотвращении коррупции», если у депутата возникает конфликт интересов при работе коллегиальных органов, он не имеет права участвовать в принятии решений этим органом.

О конфликте интересов депутата может заявить член коллегиального органа или участник заседания, которого касается рассматриваемый вопрос — с внесением информации в протокол.

Согласно Регламенту Верховной Рады, если парламент создает временную специальную комиссию для подготовки или доработки законопроектов или других актов, в ее состав не могут входить депутаты, имеющие конфликт интересов по ее тематике. Депутат, которого депутатские фракции или группы предлагают включить в такую комиссию, должен сам сообщить о наличии конфликта и отказаться от участия.

Аналогичные правила действуют и для временных следственных комиссий. Если конфликт интересов возникает уже после формирования комиссии, депутат не имеет права голосовать по вопросам, к которым он имеет личный интерес.

Если у депутата есть конфликт интересов по конкретному вопросу во время пленарного заседания Верховной Рады Украины, он имеет право участвовать в обсуждении и голосовании, но при условии:

  • он самостоятельно публично заявляет о наличии конфликта интересов — это заявление вносится в протокол заседания;
  • заявление о конфликте интересов делается до начала рассмотрения соответствующего вопроса, который касается личных интересов депутата.

Эти требования прописаны в ч. 1 ст. 31 и ч. 6 ст. 37 Регламента Верховной Рады Украины.

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Верховная Рада Украины Кабинет Министров Украины НАПК

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