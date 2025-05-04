В Минюсте разъяснили вопрос восстановления актовых записей гражданского состояния

Прием и рассмотрение заявлений о восстановлении актовых записей гражданского состояния относится к компетенции двух органов.

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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило вопрос восстановления актовых записей гражданского состояния.

В ведомстве отмечают, что необходимость восстановления актовых записей гражданского состояния остро возникает, когда оригинальные документы, подтверждающие факты рождения, брака, расторжения брака, смены имени или смерти, были утрачены, повреждены либо стали недоступными. Особенно актуальна эта процедура для граждан, чьи актовые записи хранятся на временно оккупированных территориях Украины, где доступ к архивам затруднен или невозможен, а соответствующие сведения могут отсутствовать в Государственном реестре. Восстановление критически важно для возобновления юридической силы этих документов, что необходимо для реализации различных прав и совершения юридически значимых действий.

Однако действующее законодательство Украины предусматривает процедуру восстановления актовой записи гражданского состояния, которая регулируется Законом Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» (далее — Закон) и Правилами внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановления и аннулирования, утвержденными приказом Министерства юстиции Украины от 12.01.2011 № 96/5 (далее — Правила).

Куда обращаться для восстановления актовой записи?

Согласно частям первой и третьей статьи 6 Закона, прием и рассмотрение заявлений о восстановлении актовых записей гражданского состояния относится к компетенции:

Отделов государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС).

Дипломатических представительств и консульских учреждений Украины (для граждан, находящихся за границей).

Ни один из этих органов не имеет права отказать в приеме и рассмотрении заявления о восстановлении актовой записи.

В условиях военного положения, в соответствии с изменениями в законодательстве, заявление о восстановлении актовой записи гражданского состояния может быть подано в любой отдел ЗАГС, расположенный на подконтрольной украинской власти территории.

Кто имеет право подать заявление? (Статья 23 Закона и пункт 3.4 раздела III Правил)

Заявление о восстановлении актовой записи гражданского состояния подается:

Лицом, в отношении которого была составлена актовая запись.

Одним из родителей, опекуном, попечителем ребенка.

Опекуном недееспособного лица.

Наследниками умершего.

Представителем органа опеки и попечительства при осуществлении соответствующих полномочий.

Отмечается, что действующим законодательством не запрещено подача заявления через представителя, при этом подпись лица, имеющего право на восстановление записи, должна быть нотариально удостоверена или приравнена к ней.

Какие документы необходимо подать? (Пункты 1.5 раздела I и 3.8 раздела III Правил)

Вместе с заявлением о восстановлении утраченной актовой записи гражданского состояния необходимо подать:

Паспорт гражданина Украины, паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность лица без гражданства. Для граждан Украины, постоянно проживающих за границей — паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Архивную справку, выданную государственным архивом АРК, области, городов Киев и Севастополь, если метрические книги или книги государственной регистрации актов гражданского состояния переданы на хранение в государственный архив.

Документы (выписки из них), подтверждающие данные, необходимые для восстановления актовой записи (например, копии утраченного свидетельства, другие официальные документы, содержащие соответствующие сведения).

Свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния (о рождении, смерти, браке, расторжении брака и т.п.), если оно сохранилось.

Другие документы, необходимые для рассмотрения заявления и принятия решения по существу.

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