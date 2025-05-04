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У Мін’юсті роз’яснили питання поновлення актових записів цивільного стану

13:29, 4 травня 2025
Прийом і розгляд заяв про поновлення актових записів цивільного стану належить до компетенції двох органів.
У Мін’юсті роз’яснили питання поновлення актових записів цивільного стану
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило питання поновлення актових записів цивільного стану.

У відомстві зазначають, що необхідність поновлення актових записів цивільного стану гостро постає, коли оригінальні документи, що підтверджують факти народження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміну імені або смерть, були втрачені, пошкоджені або стали недоступними. Особливо актуальною ця процедура є для громадян, чиї актові записи зберігаються на тимчасово окупованих територіях України, де доступ до архівів ускладнений або неможливий, а відповідні відомості можуть бути відсутні в Державному реєстрі. Поновлення є критично важливим для відновлення юридичної сили цих документів, що є необхідним для реалізації різноманітних прав та здійснення юридично значущих дій.

Однак, чинне законодавство України передбачає процедуру поновлення актового запису цивільного стану, яка регулюється Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану (далі – Закон) та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5 (далі – Правила).

Куди звертатися для поновлення актового запису?

Згідно з частинами першою та третьою статті 6 Закону, прийом і розгляд заяв про поновлення актових записів цивільного стану належить до компетенції:

  • Відділів державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).
  • Дипломатичних представництв і консульських установ України (для громадян, які перебувають за кордоном).

Жоден з цих органів не має права відмовити у прийнятті та розгляді заяви про поновлення актового запису.

В умовах воєнного стану, відповідно до змін у законодавстві, заява про поновлення актового запису цивільного стану може бути подана до будь-якого відділу ДРАЦС, розташованого на підконтрольній українській владі території.

Хто має право подати заяву? (Стаття 23 Закону та пункт 3.4 розділу ІІІ Правил)

Заява про поновлення актового запису цивільного стану подається:

  • Особою, щодо якої було складено актовий запис.
  • Одним з батьків, опікуном, піклувальником дитини.
  • Опікуном недієздатної особи.
  • Спадкоємцями померлого.
  • Представником органу опіки та піклування під час здійснення відповідних повноважень.

Зазначається, що чинним законодавством не заборонено подання заяви через представника, яка тим не менше має містити нотаріально засвідчений, або прирівняний до нього, підпис особи, що має право на поновлення актового запису.

Які документи необхідно подати? (Пункти 1.5 розділу І та 3.8 розділу ІІІ Правил)

Разом із заявою про поновлення втраченого актового запису цивільного стану необхідно подати:

  • Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника. Для громадян України, які постійно проживають за кордоном, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
  • Архівну довідку, видану державним архівом АРК, області, міст Києва та Севастополя, якщо метричні книги або книги державної реєстрації актів цивільного стану передані на зберігання до державного архіву.
  • Документи (виписки з них), які підтверджують дані, необхідні для поновлення актового запису (наприклад, копії втраченого свідоцтва, інші офіційні документи, що містять відповідні відомості).
  • Свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану (про народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу тощо), якщо воно збереглося.
  • Інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті.

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мінюст

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