У Мін’юсті роз’яснили питання поновлення актових записів цивільного стану

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило питання поновлення актових записів цивільного стану.
У відомстві зазначають, що необхідність поновлення актових записів цивільного стану гостро постає, коли оригінальні документи, що підтверджують факти народження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміну імені або смерть, були втрачені, пошкоджені або стали недоступними. Особливо актуальною ця процедура є для громадян, чиї актові записи зберігаються на тимчасово окупованих територіях України, де доступ до архівів ускладнений або неможливий, а відповідні відомості можуть бути відсутні в Державному реєстрі. Поновлення є критично важливим для відновлення юридичної сили цих документів, що є необхідним для реалізації різноманітних прав та здійснення юридично значущих дій.
Однак, чинне законодавство України передбачає процедуру поновлення актового запису цивільного стану, яка регулюється Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану (далі – Закон) та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5 (далі – Правила).
Куди звертатися для поновлення актового запису?
Згідно з частинами першою та третьою статті 6 Закону, прийом і розгляд заяв про поновлення актових записів цивільного стану належить до компетенції:
Жоден з цих органів не має права відмовити у прийнятті та розгляді заяви про поновлення актового запису.
В умовах воєнного стану, відповідно до змін у законодавстві, заява про поновлення актового запису цивільного стану може бути подана до будь-якого відділу ДРАЦС, розташованого на підконтрольній українській владі території.
Хто має право подати заяву? (Стаття 23 Закону та пункт 3.4 розділу ІІІ Правил)
Заява про поновлення актового запису цивільного стану подається:
Зазначається, що чинним законодавством не заборонено подання заяви через представника, яка тим не менше має містити нотаріально засвідчений, або прирівняний до нього, підпис особи, що має право на поновлення актового запису.
Які документи необхідно подати? (Пункти 1.5 розділу І та 3.8 розділу ІІІ Правил)
Разом із заявою про поновлення втраченого актового запису цивільного стану необхідно подати:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.