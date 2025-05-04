Автомобиль превратился в груду металла — на Дарницком мосту произошло серьезное ДТП с пострадавшими, фото

В результате аварии 18-летний водитель получил тяжелые травмы, среди которых — ампутация обеих нижних конечностей.

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В Киеве на Дарницком мосту произошло ДТП с двумя пострадавшими. В результате наезда на отбойник и переворачивания транспортного средства водитель и пассажир получили тяжелые телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

По предварительным данным, водитель внедорожника Toyota Highlander, двигаясь в направлении улицы Набережно-Крещатицкой, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на металлический отбойник, в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате аварии 18-летний водитель получил тяжелые травмы, среди которых — ампутация обеих нижних конечностей. Его и 16-летнего пассажира, который также находился без сознания, доставили в медицинские учреждения для оказания экстренной помощи.

Правоохранители начали уголовное производство. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

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