СБУ впервые разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против Украины — видео

В СБУ отметили, что, формируя агентурную сеть, иностранная разведка надеялась расширить диапазон сбора информации, включая получение данных из прифронтовых и фронтовых регионов.

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Служба безопасности Украины сообщила, что впервые разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, осуществлявшую шпионскую деятельность против Украины. Об этом информирует официальный сайт СБУ.

Отмечается, что задачей этой ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона войдут венгерские войска.

По результатам комплексных мероприятий в Закарпатье СБУ задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы.

Как установило следствие, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, личность которого уже установлена Службой безопасности.

«Одним из его агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района, которого иностранцы завербовали и перевели в «режим ожидания» еще в 2021 году.

По данным контрразведки и следователей СБУ, куратор «активировал» этого агента в сентябре 2024 года», — сообщили в СБУ.

Отмечается, что тогда предатель получил задание: изучить настроения местного населения и получить такую информацию:

◾️ какова будет реакция военных и гражданского населения Закарпатья, если в область войдет миротворческий контингент, в частности венгерские военные;

◾️ какое военное снаряжение и вооружение можно приобрести на черном рынке Закарпатья;

◾️ какова ситуация с миграцией венгерского населения в регионе;

◾️ какие военные силы размещены в Закарпатье, много ли транспорта и боевых машин;

◾️ насколько укомплектованы правоохранительные органы и какова их численность и т. д.

Задокументировано, что после этого агент лично вел разведку размещения Сил обороны и координат зенитно-ракетных комплексов С-300 в регионе.

«После сбора разведданных он выехал в Венгрию, чтобы отчитаться перед куратором. Для пересечения границы предатель оформил справку опекуна за больным отцом, который нуждается в лечении в зарубежных учреждениях», — сообщили в СБУ.

По материалам дела, во время встречи венгерский разведчик передал агенту наличные деньги, предназначенные для выполнения поставленных задач. В том числе предатель подыскивал сеть информаторов. СБУ установила, что резидент пытался завербовать по меньшей мере двух человек.

Формируя агентурную сеть, иностранная разведка надеялась расширить диапазон сбора информации, включая получение данных из прифронтовых и фронтовых регионов.

В марте этого года контрразведка СБУ задокументировала вторую встречу агента с куратором. В этот раз он получил телефон со специальным программным обеспечением для засекреченной связи.

Среди новых задач предателя было выявление служебных автомобилей, принадлежащих представителям Сил безопасности и обороны в Закарпатской области. Кроме того, резидент должен был находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ на войне и актуальные события с линии фронта, и уже подобрал соответствующий контакт в Силах обороны.

«Еще одна задержанная — бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, уволившаяся из подразделения в 2025 году. По имеющейся информации, среди ее задач было информирование венгерской спецслужбы о наличии самолетов и вертолетов в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, в которой она служила», — добавили в СБУ.

Контрразведка СБУ задокументировала каждый шаг венгерской агентуры и задержала фигурантов по месту жительства. Во время обыска у них изъяты телефоны и другие вещественные доказательства подрывной деятельности.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия по привлечению к ответственности всех участников агентурной сети венгерской разведки.

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