Во Львовской области задержали злоумышленников, которые терроризировали жителей и «выбивали» деньги для криминалитета

Злоумышленники путем создания искусственных конфликтных ситуаций вымогали деньги у граждан, а в случае отказа угрожали им физической расправой.

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Во Львовской области Служба безопасности Украины нейтрализовала участников двух преступных банд, которые терроризировали жителей региона и вымогали деньги за несуществующие долги.

Как сообщило Управление СБУ во Львовской области, правоохранители задержали «исполняющего обязанности» лидера ОПГ и двух активных участников еще одной преступной группы.

По данным следствия, в состав банд входили лица, ранее неоднократно осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. А некоторые участники этих группировок до сих пор находятся за решеткой.

Установлено, что злоумышленники, создавая искусственные конфликтные ситуации, вымогали деньги у граждан, а в случае отказа угрожали им физической расправой.

«В одном из эпизодов рэкетиры требовали у местного жителя ежемесячную плату в размере 5 000 долларов США за вымышленную «задолженность».

С другого жителя региона, под предлогом оплаты несуществующих долговых обязательств, выбивали 3 600 долларов США», — сообщили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что «собранные» деньги участники группировок распределяли между собой, а также направляли на содержание представителей криминалитета, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

Троим задержанным фигурантам сообщено о подозрении.

В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия по привлечению к ответственности других участников ОПГ.

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