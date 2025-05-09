На Львівщині затримали зловмисників, які тероризували жителів та «вибивали» гроші для криміналітету

Зловмисники через створення штучних конфліктних ситуацій вимагали гроші з громадян, а в разі відмови погрожували їм фізичною розправою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині Служба безпеки України нейтралізувала учасників двох злочинних банд, які тероризували мешканців регіону і вимагали гроші за неіснуючі борги.

Як повідомило Управління СБУ у Львівській області, правоохоронці затримали «виконуючого обов’язки» лідера ОЗУ та двох активних учасників ще однієї злочинної групи.

За даними слідства, до складу банд входили особи, які раніше неодноразово були засудженні до ув’язнення за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. А деякі з учасників цих угруповань ще досі знаходяться за гратами.

Встановлено, що зловмисники через створення штучних конфліктних ситуацій вимагали гроші з громадян, а в разі відмови погрожували їм фізичною розправою.

«В одному з епізодів рекетири вимагали в місцевого мешканця щомісячну платню в розмірі 5 000 доларів США за вигадану «заборгованість».

З іншого жителя регіону, під приводом сплати неіснуючих боргових зобов’язань, вибивали 3600 доларів США», - повідомили в СБУ.

У спецслужбі зазначили, що «зібрані» гроші, учасники угруповань розприділяли між собою, а також направляли на утримання представників криміналітету, які відбувають покарання у виправних установах.

Трьом затриманим фігурантам повідомлено про підозри.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників ОЗУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.