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Правоохранители задержали проректора национальной военной академии Ткачука, фото

14:20, 9 мая 2025
По данным следствия, чиновник заставлял подчинённых строить ему дом.
Правоохранители задержали проректора национальной военной академии Ткачука, фото
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Правоохранители задержали заместителя ректора Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. По данным УП, речь идёт о полковнике Петре Ткачуке.

В Государственном бюро расследований заявили, что правоохранители на основании материалов УВБ Госпогранслужбы задержали проректора национальной военной академии, который, по версии следствия, принуждал подчинённых строить частный дом на собственном земельном участке.

По данным следствия, с начала 2024 года чиновник систематически привлекал сотрудников академии к выполнению строительных работ на своём участке вместо надлежащего исполнения ими служебных обязанностей и прохождения военной службы.

В ГБР указывают, что на данный момент установлено не менее пяти таких человек. Также проверяется информация о возможном использовании труда курсантов.

6 мая 2025 года сотрудники ГБР провели обыски по месту жительства подозреваемого и в помещениях учебного заведения. На территории стройки была обнаружена большая партия имущества с инвентарными номерами академии — в частности, кровати, кондиционеры, обогреватели, сувенирная продукция, а также строительные материалы (плитка, ламинат), приобретённые за средства государственного бюджета.

Чиновник задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом служебных полномочий и присвоение военного имущества, а также завладение им путём злоупотребления служебным положением, совершённые в условиях военного положения.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 450 тыс. грн и отстранения от должности.

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ГБР подозреваемый

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