Сантиметр за сантиметром: на Кировоградщине вручную доставали боевую часть дрона РФ – фото

На Кировоградщине уничтожили термобарическую боевую часть БпЛА, которая не сдетонировала.

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На территории Кировоградской области был обнаружен сбитым один из ударных дронов, которые РФ использовала во время воздушной атаки. Об этом сообщила полиция региона.

Однако был один нюанс: к месту падения дрона прибыли взрывотехники, которые установили, что боевая часть БпЛА весом более 50 кг проникла в грунт и не взорвалась. Из-за потенциальной опасности использование спецтехники могло быть фатальным, поэтому специалисты сантиметр за сантиметром выкопали боеприпас вручную.

Как выяснилось, боевая часть содержала термобарический заряд с осколочным эффектом и представляла серьезную угрозу в случае детонации. Учитывая это, специалисты провели контролируемый подрыв боеприпаса на месте его обнаружения.

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