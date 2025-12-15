Университеты сами решают, как использовать искусственный интеллект в образовании — Сергей Бабак

Использование искусственного интеллекта в образовательном процессе пока не планируют жестко регулировать на законодательном уровне. Окончательной позиции по этому вопросу в парламенте нет. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, на данный момент решения о применении ИИ принимают сами учреждения высшего образования в рамках университетской автономии, и такой подход соответствует закону.

«Будем ли мы его регулировать? Откровенно говоря, мы пока не уверены. Сейчас университеты уже начали внедрять собственные правила в рамках своей автономии — и это абсолютно законно. Каждый университет имеет право сам решать, как регулировать применение искусственного интеллекта», — отметил он.

Бабак указал, что единого подхода к этому вопросу нет и на международном уровне. В мире университеты применяют разные модели — от полного разрешения до запрета использования ИИ.

Он также рассказал о недавних консультациях с представителями Великобритании, где вопрос искусственного интеллекта в образовании активно изучается, однако окончательных решений также не принято.

«У них есть серьезные исследовательские группы — как университетские, так и независимые. Но даже они до сих пор не имеют однозначного ответа, нужно ли вводить отдельное регулирование».

По мнению главы комитета, искусственный интеллект неизбежно станет частью образовательного процесса, однако ключевая задача — не допустить подмены собственного мышления технологиями.

«ИИ должен быть вашим спутником, инструментом, а не заменой», — подчеркнул депутат.

Бабак отметил, что запреты не являются эффективным решением, и провел аналогию с другими технологиями.

«По сути, это ситуация как с мобильными телефонами или интернетом: я убежден, что запрещать не стоит. Нужно учить пользоваться. И учить пользоваться правильно», — отметил он.

В то же время элементы искусственного интеллекта уже начали тестировать в государственных цифровых образовательных сервисах: «Элементы искусственного интеллекта уже интегрированы в «Дію» и сейчас тестируются в «Мрії». Пока они работают как помощники — и то довольно базового уровня. Но мы точно будем дальше экспериментировать, пробовать разные модели. А уже после тестов будем принимать решения».