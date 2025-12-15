Університети самі вирішують, як використовувати штучний інтелект в освіті — Сергій Бабак

У Верховній Раді поки не визначилися з регулюванням штучного інтелекту в освітньому процесі.

Використання штучного інтелекту в освітньому процесі поки що не планують жорстко регулювати на законодавчому рівні. Остаточної позиції щодо цього питання в парламенті немає. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, наразі рішення про застосування ШІ ухвалюють самі заклади вищої освіти в межах університетської автономії, і такий підхід відповідає закону.

«Чи будемо ми його регулювати? Відверто кажучи, ми поки що не впевнені. Зараз університети вже почали впроваджувати власні правила в межах своєї автономії — і це абсолютно законно. Кожен університет має право сам вирішувати, як регулювати застосування штучного інтелекту», — зазначив він.

Бабак вказав, що єдиного підходу до цього питання немає і на міжнародному рівні. У світі університети застосовують різні моделі — від повного дозволу до заборони використання ШІ.

Він також розповів про нещодавні консультації з представниками Великої Британії, де питання штучного інтелекту в освіті активно вивчається, але остаточних рішень так само не ухвалено.

«У них є серйозні дослідницькі групи — як університетські, так і незалежні. Але навіть вони досі не мають однозначної відповіді, чи потрібно вводити окреме регулювання».

На думку голови комітету, штучний інтелект неминуче стане частиною освітнього процесу, однак ключове завдання — не допустити підміни власного мислення технологіями.

«ШІ має бути вашим супутником, інструментом, а не заміною», — підкреслив депутат.

Бабак наголосив, що заборони не є ефективним рішенням, і провів аналогію з іншими технологіями.

«По суті, це ситуація як з мобільними телефонами чи інтернетом: я переконаний, що забороняти не варто. Треба вчити користуватися. І вчити користуватися правильно», — зазначив він.

Водночас елементи штучного інтелекту вже почали тестувати в державних цифрових освітніх сервісах: «Елементи штучного інтелекту вже інтегровані в «Дію» і зараз тестуються у «Мрії». Поки що вони працюють як помічники — і то доволі базового рівня. Але ми точно будемо далі експериментувати, пробувати різні моделі. А вже після тестів ухвалюватимемо рішення».

