НАГС сообщило об обновлении HRMIS: внедрен модуль оценки результатов служебной деятельности

16:48, 15 декабря 2025
В НАГС заявили, что обновление обеспечивает полный цифровой цикл ежегодной оценки государственных служащих.
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы сообщило об обновлении программного продукта HRMIS, которое включает усовершенствованный функциональный блок «Оценка результатов служебной деятельности».

«Обновление обеспечивает полный цифровой цикл ежегодной оценки государственных служащих — от планирования задач до утверждения результатов», — заявили в НАГС.

Ключевые нововведения версии:

  1. Цифровое планирование задач ежегодной оценки

Сотрудники формируют проекты задач в собственном Личном кабинете.

Руководители могут редактировать, согласовывать и подписывать задачи.

Доступен понятный статусный контроль: «Новый», «Подготовлено», «Согласовано», «Ознакомлен».

  1. Усовершенствованный процесс согласования и подписания документов

Подписание всех документов с помощью КЭП.

Автоматическое создание задач для подписания и уведомление пользователей.

Маршруты согласования для разных уровней руководителей.

  1. Ознакомление сотрудников с утвержденными задачами

Сотрудники автоматически получают сформированные задачи на ознакомление.

Ознакомление также подтверждается КЭП.

  1. Подача замечаний в цифровом формате

Возможность создания, подписания и просмотра замечаний к задачам.

Доступность функции регулируется настройками органа.

  1. Фиксация состояний выполнения задач

Состояние выполнения: «Не начато», «Выполняется», «Выполнено», «Отложено».

Возможность указать процент выполнения, сроки и фактические результаты.

Хранение всей истории изменений.

  1. Оформление и утверждение результатов оценки

Руководители выставляют баллы, формируют выводы и печатные формы.

Результаты проходят согласование и подписываются руководителями разных уровней.

После завершения процесса задача получает статус «Утвержденный результат».

  1. Расширенные возможности администрирования

Обновленная ролевая модель для ответственных за оценивание.

Настройка ярлыков и доступности документов в Личном кабинете.

Обеспечена полная поддержка модуля на уровне системной модели.

Ожидаемый эффект от внедрения:

  • цифровизация и упрощение оценки;
  • снижение административной нагрузки на кадровые службы;
  • повышение прозрачности и объективности оценивания;
  • стандартизация процессов во всех государственных органах;
  • сохранение истории оценивания и всех версий документов в HRMIS.

